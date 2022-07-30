كسوة الكعبة المشرفة.. الثوب الأغلي بالعالم 1444

كسوة الكعبة المشرفة، فقد تمت المراسم الخاصة باستبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتم العمل علي تنفيذ إجراءات نقل الكسوة إلى الكعبة مع بداية العام الهجري الجديد، حيث تابع الملايين بالعالم الإسلامي المراسم التي تمت من أجل استبدال كسوة الكعبة، وهو ما استغرق ما يقرب من أربع ساعات كاملة، حتي يتم استبدال كسوة الكعبة بثوب جديد هو الأغلى في العالم، ويتم الاستبدال للكسوة بمواصفات محددة من حيث التطريز والحياكة عن طريق مشرفين متميزين ذو خبرة، وسوف نوضح لكم تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة.

كسوة الكعبة المشرفة

تعد كسوة الكعبة المشرفة هي أغلي ثوب بالعالم، نظرًا لان الكسوة تتكون من الآتي:

الكسوة مكونة من أربع قطع، كل قطعة تغطي وجهًا من الأوجه الخاصة بالكعبة المشرفة، وتأتي القطعة الخامسة المتوفرة هي الستارة التي يتم وضعها علي على باب الكعبة. وتتم الصناعة بعدد من المراحل، حيث يتم جمع قماش (الجاكارد) من أجل تشكيل وتصميم الجوانب الخاصة بالكسوة الأربعة، ثم بعد ذلك يتم تثبيت قطع الحزام والستارة حتي يتم تركيبها من فوق الكعبة المشرفة.

العدد الخاص بقطع الحزام لكسوة الكعبة المشرفة يصل إلى 16 قطعة، وعدد 6 قطع وعدد 12 قنديلاً يتم وضعهم بأسفل الحزام وعدد 4 صمديات يتم وضعهم بالأركان الخاصة بالكعبة، وعدد خمس قناديل (الله أكبر) يتم وضعهم بأعلى الحجر الأسود، علاوة علي ذلك توافر الستارة الخارجية في الباب الخاص بالكعبة المشرفة.

لما يعد هذا الثوب هو الأعلى بالعالم؟

الحرير والذهب والفضة، هي المكونات التي من خلالها يتم تخييط الثوب المُعد للتغيير، ويتم ذلك عن طريق أيادي وطنية مؤهلة ذات كفاءة عالية، علي أن يكون الثوب يتم صنعه من الحرير الطبيعي الخالص الذي يتم صبغه باللون الأسود ويتم تزيينه بعدد من الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية المطرّزة التي تتم من الذهب، ويصل الارتفاع الخاص بالثوب إلى 14 متراً، وبالجزء الأعلى منه يتوفر حزام يصل عرضه إلى 95 سنتيمتراً، ويصل طوله إلى 47 متراً.

المشرفين علي إعداد الثوب

تعمل رئاسة الحرمين علي الإشراف على الحياكة الخاصة بتطريز وتجهيز الثوب الخاصة بالكعبة المشرفة، وعن طريق الكثير من الأقسام المتنوعة وعبر العديد من الآلات الحديثة، وقد أكدت رئاسة الحرمين بأن عدد العاملين على الصناعة الخاصة بالثوب يصل إلى 220 صانع وإداري.