“Here” توجيهي فلسطين 2022 نتائج الثانوية العامة في فلسطين برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية

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عمر شويل - جدة توجيهي فلسطين 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم السبت نتائج شهادة الثانوية العامة فلسطين التوجيهي 2022، مؤكدة أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 68.12 بالمائة في جميع الفروع، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، أن هناك 85302 متقدم للامتحان في جميع الفروع، نجح منهم 58107 وبمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة- توجيهي فلسطين 2022، يمكنك البحث عن طريق رقم المقعد أو الاسم.

توجيهي فلسطين 2022

بيان إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2022/ الدورة الأولى

بادئ ذي بدء، نحيي الأمتين العربية والإسلامية على بداية العام الهجري الجديد بارك الله فيكم بعودته إلى اليمن باسم معالي أ. مروان عورتاني وزير التربية والتعليم وأساتذتنا وعائلتنا التعليمية كرم طوال العام الدراسي.

تجدد وزارة التربية والتعليم كعادتها التزامها بتوفير وتوحيد المكونات التعليمية لجميع الطلاب بما يتوافق مع إمكانياتها القصوى وتوفير التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم الفحص للسجناء داخل سجون الاحتلال وفتح قاعات الامتحانات في المستشفيات للطلاب المرضى وفق الإجراءات المنظمة للامتحان.

اتخذت الوزارة هذا العام عددًا من القرارات اللازمة للحفاظ على مكانة ومصداقية ووثوقية الامتحان بما في ذلك تلك المتعلقة بطبيعة الأسئلة وغيرها من الأمور بما يحفظ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص واتخاذ الإجراءات اللازمة. مراعاة الفروق الفردية وقدرات الطلاب المختلفة، وكذلك الإجراءات الوقائية الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة الامتحان في الوطن كله.

ومرة أخرى باسم أ. مروان عورتاني راعي الأنشطة التنموية بما في ذلك تطوير نظام التعليم الثانوي بإجراءات واثقة ورؤى استشرافية تؤدي إلى خارطة طريق عملية تعمل على تحسين جودة النظام ومخرجاته، والتي سيتم تنفيذها في العام الدراسي القادم.

واليوم مع إعلان النتائج يسعدنا أن نحيي مؤسسات الرئاسة والحكومة على مراقبة الامتحان كما تفعل كل عام، ولا يسعنا إلا أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا للأجهزة الأمنية هذه أيضا فرصة لشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث الوطني، بما في ذلك المحافظون والصحة وهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي، ومديرو التعليم.

طلابنا، اليوم هو يوم الحصاد وبينما نهنئك على نجاحك نخصصه باسمك لأرواح شهدائنا الكرام كلنا، ونذكر بالتحديد من استعد لأخذ وخرجنا من الامتحان سواء قبل الامتحان أو خلاله أو بعده: (الشهيد كامل عبد الله كامل علاونة، الشهيد معتصم محمد طالب عطا الله، الشهيد حنان محمود عبد الرؤوف خضور) إن عائلاتنا الشجاعة وجرحانا المرضى وأفرادنا الأقوياء المتمركزين في القدس معروفون بإصرارهم.

الطلاب الأعزاء، أولاً وقبل كل شيء، نهنئكم وأسرتكم ومدارسكم (إداريين، مدرسين) على عملكم الجاد واجتهادكم، ونسأل من أجل نجاحكم في المستقبل. ولأبنائنا الذين لم يكملوا جميع الواجبات أطيب التمنيات باقتراب الدورة الثانية في الثامن من الشهر التالي.

طريقة استخراج نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

سيتم نشر نتائج توجيهي 2022 غزة على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث كتب موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على صفحته الرسمية، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين والتي ستقام صباح اليوم السبت 30 تموز، وهي كالتالي: