مسلحون يقتحمون موقع تصوير فى جنوب إفريقيا ويغتصبون 8 نساء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكى سيلى، إن ثلاثة من نحو 20 مشتبه فيهم اعتقلوا حتى الآن فى أعقاب الاعتداء الذى وقع أول أمس الخميس، فى ضواحى كروجرسدورب غرب جوهانسبرج.

وفى تصريحاته للصحفيين، قال المسؤول الشرطى إن العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير، لافتًا إلى أن الشابات اللواتى تعرضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، مضيفًا أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال، فيما واجهت أخرى اغتصابًا من ثمانية رجال.

كما أشار بيكى سيلى، خلال المؤتمر الصحفى الذى جاء على هامش مؤتمر سياسى لحزب المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم فى جوهانسبرج ، إلى أن رجال فريق العمل تعرضوا للاعتداء، وجردوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وتابع بيكى سيلى: "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدًا من عمال المناجم غير الشرعيين".

ومن جانبه، أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال المؤتمر نفسه، أنه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبى هذه الجريمة".

وتعد جوهانسبرج من أعلى بلدان العالم فى تسجيل جرائم العنف، خصوصا السطو المسلح والقتل والاغتصاب، إذ تسجل شرطة جنوب إفريقيا بلاغًا عن حالة اغتصاب كل 12 دقيقة، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة لا يتم الابلاغ عنها فى البلاد.