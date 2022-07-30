نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 فى الاسبوع الاول من اغسطس ولايوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل كل من يدعى مواعيد فهو يروج للشائعات ولا توجد له اى صحة من الحقيقة.
مواعيد ظهور نتيجة الثانوية العامة
والآن تتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بشكل منظم وفى غاية الاهمية والاهتمام و بدون أى تدخلات من أى أشخاص أى كان نهائيا، حيث يحصل كل طالب على ما الدرجات التى يستحقها من مجهود بدون اى تلاعب او تدخل بشرى ويتم جمع درجات مع الإجابات التي ظللها بحيث يجد الطالب الدرجات المستحقة له كاملة فى النتيجة، وحتى هذه اللحظة مازالت نسب النجاح ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة سرية ولم يتم اعلانها رسميا من اى مسئول فى الوزارة، باقي 10 أيام على نتيجة الثانوية حيث يستعد أولياء الأمور وطلبة
الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 حين إعلانها
الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم:
- كتابة رقم جلوس الطالب
- الضغط على عرض النتيجة.
- ثم ستظهر أمامك نتيجة الطالب.
كما أنه فيما بعد يمكن لكل الطلاب الحصول على النتيجة في كل مديريات التربية والتعليم فى كل المحافظات والتى ستقوم بتوزيعها على المدارس والتي ستوفرها للطلاب مجاني وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتم اعلان نتيجة أوائل الثانوية والاتصال بهم من جانب الوزير لتهنئتهم وبعدها بساعات سيتم إعلان النتيجة الرسمية لكل الطلاب، وقال وزير التربيه والتعليم حين اعتماد النتيجة رسميا سيقوم بالاتصال هاتفيا بأوائل الثانوية العامة 2022 لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.
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