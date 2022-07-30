لانتهاك الشروط.. روسيا توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشركة الروسية فى بيان عبر "تليجرام": "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز"، ما يأتى بعد يوم واحد من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشترى الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم.

وكانت شركة غازبروم الروسية أوقفت تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل فى وقت سابق، ليأتى الإعلان عن وقف الإمدادات إلى لاتفيا فى أوج التوتر بين روسيا ودول العرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الغربية على موسكو.

كذلك، قررت روسيا هذا الأسبوع، خفض شحنات الغاز المتجهة إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، معللة القرار بالحاجة إلى صيانة التوربينات، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

ويضاف خفض الشحنات الأخير إلى خفض مرتين أعلنته روسيا فى يونيو الماضى، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعى بدون التوربين الذى تم إصلاحه فى كندا، ولم تتم إعادته إلى موسكو بسبب العقوبات التى يفرضها الغرب على موسكو.