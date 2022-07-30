نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم نتائج التوجيهي فلسطين برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم 2022 العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج التوجيهي فلسطين 2022، حيث أن مرحلة التوجيهي هي مرحلة الثانوية العامة وهي من المراحل الدراسية الهامة جدًا في حياة كل طالب حيث أنها هي السنة الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي والتي ينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة التعليم العالي والالتحاق بالكلية التي ستقوم بتحديد مصير حياتك بعد الآن، ولأن هذه المرحلة هامة إلى هذه الدرجة فالتصحيح والمراجعة يستغرق وقت معين حتى تتم العمليات كلها على أكمل وجه.

نتائج التوجيهي فلسطين 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين الشقيقة أن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2022م من المقرر أن تظهر اليوم صباح السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو 2022م وكشفت أنه سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا والطلاب في حالة ترقب على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى يحصلوا على النتيجة بشكل فوري، وقد تجد بعض الضغط على الموقع بسبب عدد الطلاب الكبير عليه فعليك الانتظار حتى يفتح معك الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين

للاستعلام عن نتائج مرحلة التوجيهي (الثانوية العامة) في فلسطين للعام الدراسي 2022م عليك أن تقوم باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين الإلكتروني الرسمي والرابط هو .

على واجهة الموقع الرئيسية قم بالنقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” من ضمن القائمة الأساسية وبعدها قم باختيار “نتائج التوجيهي 2022م”.

سيتم مطالبتك ببعض البيانات التي يجب عليك كتابتها والتي تتمثل في اسم الطالب رباعيًا.

كتابه رقم الجلوس الخاص به والمكوّن من ستة أرقام.

وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة” وبمجرد أن تظهر النتيجة سيظهر أمامك صفحة تحتوي على جميع درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

طلاب التوجيهي في فلسطين 2022م

كشف وزير التربية والتعليم الفلسطينية أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبارات في فلسطين وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب منهم 23 ألف طالب وطالبة في الشعبة العلمية و65 ألف طالب في الشعية لأدبية وحوالي 4 آلاف طالب في ريادة الأعمال و1400 طالب في القسم الشرعي وبالنسبة إلى باقي أقسام فبلغ عددهم 4 آلاف طالب وطالبة.