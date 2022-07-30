نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here.. رابط نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 برقم الجلوس نتائج ثانوي عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتلئ مؤشرات البحث في الساعات القليلة الماضية عن رابط نتائج التوجيهي في فلسطين لعام 2022م الدراسي، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في وطننا الحبيب فلسطين أنه ما هي إلا وقت قصير جدًا وسيتم الكشف عن نتيجة التوجيهي خلال نهار يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو 2022م في الساعة التاسعة صباحًا، وتعد مرحلة التوجيهي من أهم المراحل الدراسية وسنقوم بتقديم طريقة الاستعلام عن النتيجة بالخطوات في السطور التالية من مقالنا اليوم.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

للاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين للعام الدراسي المنتهي 2022م يجب أن يمر الطالب أو الشخص المستعلم بعدة خطوات والتي تتمثل فيما يلي:-

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط الخاص به وهو psge.ps.

في فلسطين الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط الخاص به وهو psge.ps. بعد ذلك يقوم بالنقر على خيار “نتيجة مرحلة التوجيهي” وهي مرحلة الثانوية العامة ويقوم بعدها بإدخال رقم الجلوس الخاص به وهو يتكون من ستة أرقام.

وأخيرًا يقوم بالنقر على زر “عرض النتائج” وبعد دقائق قليلة تظهر أمامه النتيجة بشكل كامل بالدرجات والنسبة المئوية.

نتائج التوجيهي فلسطين عبر شركة “جوال”

تعتبر شركة “جوال” هي من أشهر شركات المحمول داخل فلسطين الحبيبة وأعلنت أنه توفر خدمة خاصة بعرض نتائج طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) في بعض المدن الفلسطينية ومنها قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وبعض المدن الأخرى، حيث أن هذه الخدمة تم تقديمها من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية ويتم الاشتراك في الخدمة من خلال الشركة بالحصول على رقم الاشتراك الخاص به.

مرحلة التوجيهي في فلسطين 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بأن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات وصل إلى 87 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 39 ألف طالب و48 ألف طالبة، وبلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية 23 ألف طالب وطالبة والشعبة الأدبية 65 ألف طالب وطالبة، وفي صباح اليوم السبت سيتم الكشف عن النتيجة لجميع الطلاب الذين دخلوا الاختبارات وقاموا بأدائها بمجرد رفعها على موقع الوزارة النتيجة سيتم عرضها على الموقع يمكنكم متابعته حتى تكون من أول الأشخاص على الموقع ويتم عرض النتيجة لكم بسهولة.