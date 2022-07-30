جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، انضمام بريطانيا إلى تدريبات "الثعلب اليقظ" مع القوات الأمريكية والفنلندية، وذلك بمشاركة 150 جنديًا من الجيش البريطانى والقوات الجوية الملكية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، تستمر التدريبات العسكرية 4 أيام، بمشاركة 750 جنديًا من الدول الثلاث "أمريكا وبريطانيا وفنلندا"، حيث تأتى التدريبات المشتركة بعدما وقع حلف شمال الأطلسى "الناتو" بروتوكولا مع فنلندا بشأن انضمامها إلى الحلف العسكرى فى وقت سابق من شهر يوليو الجارى. وأكدت فنلندا والسويد اعتزامهما الانضمام إلى حلف الناتو، وذلك بعد وقوع الحرب الروسية الأوكرانية. كما وقعت فنلندا إعلانًا لضمان الأمن المتبادل مع بريطانيا فى مايو، بجانب عضويتها فى قوة الاستكشاف المشتركة بقيادة بريطانيا، وهى تحالف من 10 دول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 150 جنديًا.. بريطانيا تنضم لتدريبات «الثعلب اليقظ» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.