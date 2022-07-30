بابا الفاتيكان: مستعد للتنحي إذا منعتني المشاكل الصحية من إدارة الكنيسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:22 صباحاً - قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم السبت، إن تقدمه في العمر والصعوبة التي يعانيها في المشي قد أسفرا عن دخوله مرحلة جديدة أبطأ إيقاعا من البابوية، وأكد مجددا أنه سيكون مستعدا للتنحي يوما ما إذا منعته مشاكل صحية شديدة من إدارة الكنيسة.

وأضاف البابا في إجابات على أسئلة الصحفيين على متن طائرته العائدة إلى روما من رحلة استغرقت أسبوعا في كندا “لا أعتقد أن بوسعي الاستمرار في القيام برحلات بالإيقاع نفسه كما كان الحال من قبل”.

واستعان البابا فرنسيس، البالغ من العمر 85 عاما، خلال الأشهر القليلة الماضية بكرسي متحرك أو عصا بسبب آلام في الركبة ناجمة عن كسر صغير والتهاب في الأربطة.

وتابع البابا: “أعتقد أنه في سني ومع هذا العجز، يجب أن أحافظ على نفسي قليلا حتى أتمكن من خدمة الكنيسة، أو أن أقرر التنحي”.