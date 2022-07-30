بابا الفاتيكان: طلبت الصفح من سكان كندا الأصليين بشأن الإبادة الجماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:22 صباحاً - تحدث بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في الطائرة التي تعيده إلى الفاتيكان بعد رحلة استمرت ستة أيام في كندا عن حصول “إبادة جماعية” في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في هذا البلد.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي في الطائرة “لم اتلفظ بهذه الكلمة خلال الزيارة لأنها لم ترد على ذهني، لكني وصفت الإبادة الجماعية”.

وأضاف “قدمت اعتذاراتي وطلبت الصفح عن هذه العملية التي هي إبادة جماعية”.

وقد طلب البابا “الصفح” مرات عدة من سكان كندا الأصليين خلال زيارته هذه.

وغادر البابا فرنسيس كندا في ختام رحلة بدأها باعتذارات غير مسبوقة حول الضرر اللاحق بسكان البلاد الأصليين، معربا مجددا أمام شعب “الاينويت” في القطب الشمالي عن “استنكاره وشعوره بالخزي”.

وسمحت “رحلة التوبة” هذه التي قادت الحبر الأعظم من غرب كندا إلى كيبيك وصولا إلى المنطقة القطبية الشمالية في البلاد، للبابا بلقاء الكثير من سكان البلاد الأصليني الذين كانوا ينتظرون طلب الصفح منذ سنوات طويلة.

ورحب كثيرون منهم بهذه البادرة “المهمة”.

وفي المحطة الأخيرة في إيكالويت عاصمة نونافوت في القطب الشمال الكندي، استقبل البابا، البالغ من العمر 85 عاما، بأناشيد للاينويت وسط المنازل الملونة.

وتطرق البابا فرنسيس في هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو سبعة آلاف نسمة ويمكن الوصول إليها جوا فقط، مجددا إلى “المعاناة الكبيرة” التي قاساها الأشخاص ألذين وضعوا بالقوة في مدارس داخلية من اجل “قتل الهندي في قلب الطفل”.

قبل ذلك تحدث البابا مطولا إلى مقيمين سابقين في مدارس داخلية للسكان الأصليين تحلوا بـ”الشجاعة” للحديث عن “معاناتهم الكبيرة”.