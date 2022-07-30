النواب الأمريكى يقر قانونا لمنع البنادق الهجومية

جدة - نرمين السيد - صوت مجلس النواب الأمريكى، أمس الجمعة، على مشروع قانون يحظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التى استخدمت فى حوادث إطلاق نار كثيرة فى الولايات المتحدة، بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، وذلك فى قراءة أولى للقانون.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن يبوء ذلك النص القانونى الذى يؤيده الرئيس الديمقراطى جو بايدن، بالفشل فى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب قواعد الأغلبية المطلقة فى مجلس الشيوخ تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية، وهو أمر مستبعد فى ظل الانقسامات الحزبية الكبيرة بين الحزبين حول موضوع الأسلحة.

وكان الكونجرس نجح عام 1994 فى تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10سنوات، إلا أن صلاحية هذا القانون انتهت فى 2004، وارتفعت مبيعات هذه الأسلحة منذ ذلك الحين، حيث يروج لها المصنعون على أنها "بنادق رياضية". ودرت هذه المبيعات أكثر من مليار دولار خلال آخر 10 سنوات.

وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، دعمه لإجراء من شأنه "إنقاذ أرواح"، قائلاً فى بيانه: "يموت 40 ألف أمريكى كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال فى الولايات المتحدة".

بينما يتحد الجمهوريون ضد هذا الإجراء ويرون أنه انتهاك للتعديل الثانى للدستور بشأن الحق فى حمل السلاح، ولم يوافقوا إلا على دعم قانون محدود جدًا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.