روسيا ترفض اتهامات الغرب بتدخلها فى انتخابات إيطاليا

جدة - نرمين السيد - رفضت روسيا، أمس الجمعة، اتهامات غريبة بتدخل موسكو فى انتخابات إيطاليا، وهو ما جاء بعد دعوة زعيم حزب الرابطة اليمينى المتطرف، ماتيو سالفينى، إلى تقديم توضيحات عن اتصالات بين السفارة الروسية ومقربين منه، قبل الأزمة التى أدت إلى سقوط رئيس الوزراء ماريو دراجى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "من الغريب أن نرى أن الطبقة السياسية ووسائل الإعلام الإيطالية بدأت تسترشد بجهات خارجية فى تقليد أسوأ ممارساتها ونماذج حملتها الانتخابية، وتلجأ إلى الأسطورة المبتذلة حول تدخل موسكو فى العمليات الانتخابية"، وذلك فى إشارة إلى اتهامات أمريكية سابقة للروس بتدخلهم فى انتخاباتها الرئاسية.

وأضافت زاخاروفا فى بيان على تطبيق "تليجرام"، أن روسيا تنظر إلى "إيطاليا كدولة ذات سيادة وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة"، مؤكدة أنه لهذا السبب "اتسمت العلاقات بين روسيا وإيطاليا دائما بالبراغماتية والتفاهم والاحترام المتبادلين".

وسقطت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجى، فى 14 يوليو الجارى، عندما رفض حزبا "الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" (فورتزا إيتاليا - يمين) و"حركة 5 نجوم" (شعبويون) المشاركة فى تصويت على الثقة فى البرلمان.

وبحسب الوكالة، ذكرت صحيفة "لا ستامبا" صاحبة تيار "يمين الوسط"، أول أمس الخميس، أن دبلوماسيًا يعمل فى السفارة الروسية التقى مساعدًا مقربًا من ماتيو سالفينى فى روما فى نهاية مايو الماضى، وناقش معه الوضع السياسى.

ويأتى الاجتماع بالتزامن مع اتهامات موجهة لـ سالفينى بإتباع دبلوماسية موازية مع السفارة الروسية رسميًا، للعمل على خطة سلام بين موسكو وكييف، من دون علم الحكومة الإيطالية. فيما طلب عدد كبير من السياسيين من سالفينى تقديم توضيحات بعد نشر هذه المعلومات.

وتصف "فرانس برس" العلاقات بين ماتيو سالفينى وموسكو بأنها علاقات تثير جدلاً باستمرار، لا سيما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من إمكانية أن يزعج ذلك حلفاءه فى حزبى "إلى الأمام إيطاليا" و"أخوة إيطاليا" (يمين قومى) فى حملة الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى 25 سبتمبر.