العالم اليوم - هذه 6 دول أوروبية عاقبتها روسيا لعدم دفع ثمن الغاز بالروبل

انتم الان تتابعون خبر هذه 6 دول أوروبية عاقبتها روسيا لعدم دفع ثمن الغاز بالروبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 11:15 صباحاً - في إجراء جديد للتضيق على الدول الأوروبية، قررت روسيا اليوم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا المجاورة لها، متهمة إياها بانتهاك شروط تسلم الغاز.

لم تحدد "غازبروم" في بيانه اليوم شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها، لكن القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب "غازبروم" من المتعاملين معها.

وبذلك تنضم لاتفيا، إلى قائمة من الدول تضم أيضا بولندا وبلغاريا وهولندا وفنلندا والدنمارك، والتي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتن يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.

وفي مارس الماضي، قال بوتن إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتن قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع "غازبروم"، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.

وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأربعاء الماضي إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته.

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام الغاز كسلاح ضمن الحرب، فيما تقول روسيا إن السبب وراء خفض الإمدادات هو توقف أحد التوربينات التي تضخ الغاز في خط الأنابيب.