نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة التوجيهي 2022 في فلسطين tawjihi.mohe.ps نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة ) في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في فلسطين حيث يترقب طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات والمدن في فلسطين في هذا التوقيت الإعلان عن نتيجة امتحانات التوجيهي في فلسطين للعام الدراسي 2022، وهي امتحانات الدور الأول التي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في فلسطين، وقد أشارت بعض المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة في فلسطين بمختلف المحافظات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في فلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة )
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نتيجة الثانوية العامة في فلسطين 2022 mohe ps
كشفت مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد إعلان نتيجة التوجيهي الدور الأول في مختلف المحافظات والمدن، حيث أعلنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة رسميا في صباح يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو، على أن يتم طرح كافة النتائج في تمام الساعة الثامنة صباحا، بقرار رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن أعمال رصد وعرض النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب، حيث شهدت الأيام الأخيرة انتهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، وفي هذا الإطار فقد سهلت الوزارة إمكانية استخراج نتيجة التوجيهي في فلسطين بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية برقم الجلوس الخاص بالطالب.
رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في فلسطين
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ليكون هو الموقع المخصص للحصول مباشرة على كافة نتائج التوجيهي في مختلف المدن 2022، ليتم الحصول على النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 الثانوية العامة في فلسطين.
- يتم اختيار إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح من خلال الموقع.
- يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة مباشرة ومن ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة مباشرة لتظهر على الموقع وتتضمن تفاصيل معدل ودرجات الطالب.
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