تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد بالمملكة الشروط والمزايا

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، احد اهم المؤسسات التي تقدم خدمات تمويليه لكل المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ومن مميزات المؤسسة العامه للتقاعد أنها مستقله إداريا وماليا وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، مقر مؤسسة التقاعد في العاصمة السعودية مدينة الرياض وتقدم الكثير من التمويلات المميزة والتي سوف نتعرف على كل هذه المميزات، من ضمن الخدمات التمويلية قرض شخصي من مؤسسه التقاعد والذي هو موضوع المقالة اليوم وسوف نتعرف على كل تفاصيله، تقدم المؤسسة مساعدات ماليه للمتقاعدين في هيئة قروض ميسره وهذا من اجل شراء مسكن أو عقار أو عمل مشروع، تمويل شخصي مؤسسه التقاعد به الكثير من المميزات وأيضا به عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل الهامة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

دائما ما نجد أن الكثيرين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن تمويل شخصي من مؤسسه التقاعد لكثره مميزات المؤسسة في تقديم القروض، أولها أن المؤسسة تقدم للشخص الذي حصل على تمويل من مؤسسه التقاعد على مسكن خاص وتسجيل العقار باسم العميل، ثانيا تقديم مبلغ ثابت للسداد كل شهر هذا يعتبر من المميزات التي تقدمها المؤسسة لكل الحاصلين على قروض شخصيه من مؤسسة التقاعد، وأيضا من المزايا الأخري للمؤسسه أن التمويلات المقدمة تكون للمواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضا وهذه ميزه هامه جدا، في السطور التالية سوف نتعرف على شروط تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد وكل المزايا.

مزايا قروض المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط تمويل مؤسسة التقاعد