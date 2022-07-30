نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن حصري” … نتائج التوجيهي 2022 حسب الاسم والعائلة فلسطين … عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج توجيهي 2022 فلسطين، يتوقع العديد من طلاب المدارس الثانوية في مختلف محافظات فلسطين نتائج التوجيهي لعام 2022 وسط قلق من الإعلان الوشيك عن النتائج، والتي انتهت يوم 4 يوليو 2022 وذلك بعد امتحانات الطلاب في قطاع غزة التي انتهت يوم الإثنين الماضي وفقًا للطلاب لم يكن امتحان التوجيهي هذا العام سهلاً كما كان في العام السابق.

موعد نتائج توجيهي 2022 في فلسطين

يتساءل الكثير عن كم باقي لنتائج التوجيهي 2022 وقال محمد عوض، مدير القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم في فلسطين بخصوص رابط نتائج توجيهي 2022 : “سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2022 في نهاية شهر تموز / يوليو، ونضمن لطلاب المدارس الثانوية أن النتائج واعدة وأن نسبة النجاح عالية ويمكن ملاحظة ذلك في الأطروحة المكتملة حاليًا بما يتوافق مع مؤشرات التصحيح التي مصنوعة.

عدد طلبة التوجيهي 2022 فلسطين

وعلى وجه الخصوص، بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبار التوجيه الأكاديمي في مجال العلوم هذا العام حوالي 23271000، وبلغ عدد طلاب كلية الآداب حوالي 65173 طالباً في قطاع الأعمال، تقدم للاختبار حوالي 4123 طالبًا. وفي قسم الشريعة بلغ عدد الذين اجتازوا امتحان القيادة 1418 طالباً، وبالنسبة للتخصصات المكتملة الأخرى، بما في ذلك الصناعة والفنادق والاقتصاد المنزلي، بلغ عدد الطلاب لهذا العام 3146 طالبًا.

فحص نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 سيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ويسمح هذا للطلاب بالاستعلام عن النتائج بالاسم، وستنشر النتائج على الموقع في مؤتمر صحفي فور إعلان الوزارة عن مؤشرات النجاح والمؤهلات هذا العام، مع الإعلان عن اسم الاتجاه الأول للعام.

نتائج شهادة الثانوية العامة باسم فلسطين برسالة نصية

تقدم وزارة التربية والتعليم في فلسطين خدمة لإرسال درجات الثانوية العامة بالاسم في رسالة نصية على هاتفك المحمول، ويتم تقديم هذه الخدمة عن طريق إرسال رمز (w) أو رمز (g) للطلاب في قطاع غزة، ويتم ذلك عن طريق الاتصال بالرقم 37821 عند نشر النتائج، سيتم إرسالها كرسالة نصية إلى الطلاب المشاركين.

صرح بذلك محمد عوض مدير القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن تاريخ نتائج التوجيهي 2022 فلسطين في نهاية شهر يوليو، ويؤكد لطلاب المدارس الثانوية أن النتائج واعدة ولديها نسبة نجاح عالية ويرجع ذلك إلى مؤشرات التعديل الملحوظة في المادة المكتملة حاليًا.

درجات الثانوية الفلسطينية

هذا العام، في عام 2022، سيشارك طلاب المرحلة الثانوية من فلسطين وقطاع غزة، وعددهم 87 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وأوضح محمد عوض، الأمين المساعد للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حيث يشمل هذا العدد 39000 طالب و 48000 طالبة يرجى ملاحظة أنه تم توزيع هذا الرقم على 729 موقع اختبار في جميع محافظات فلسطين.

وعلى وجه الخصوص، بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان التوجيهي في كلية العلوم الفلسطينية هذا العام قرابة 23271 ألفًا، ويبلغ عدد طلاب كلية الآداب حوالي 65173 طالباً بالنسبة لقطاع ريادة الأعمال، اجتاز الاختبار 4123 طالبًا وطالبة في الشريعة، اجتاز 1418 طالبًا امتحان توجيهي بالنسبة للتخصصات المكتملة الأخرى، بما في ذلك الصناعة والضيافة والاقتصاد المنزلي، بلغ عدد الطلاب لهذا العام 3146 طالبًا.

دراسة نتائج توجيهي في فلسطين 2022

النظر في نتائج توجيهي فلسطين 2022، ويمر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في فلسطين، حيث يسمح هذا للطلاب بالاستعلام عن النتائج بالاسم، وفي مؤتمر صحفي أعلن فيه عن أفضل المرشحين للعام، أعلنت الوزارة عن النسب ومعدلات النجاح لهذا العام، وسيتم تحميل النتائج على الموقع.

ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة التوجيهي للعام الجاري 20222 بفارغ الصبر، وسيتم عرض النتائج الخاصة بالتوجيهي 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسوف نوافيكم على موقع ثقفني بكافة التفاصيل والرابط الرسمي الخاص باستخراج نتيجة التوجيهي 2022 في فلسطين، فقط تابع هذا المقال أو قم بحفظه عندك في المفضلة للرجوع إليه عند الإعلان عن نتيجة التوجيهي الفلسطيني.

موعد ظهور نتائج توجيهي بالأسماء اليوم السبت الموافق 30/7/2022 وذلك عقب المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية 2022، والنتائج ستكون إن شاء الله مرضية لكافة الشباب الفلسطيني، وأنهالت طلبات البحث على محركات البحث على كلمات خاصة بنتيجة التوجيهي مثل نتائج التوجيهي 2021 حسب الاسم والعائلة فلسطين و فحص بالاسماء نتائج توجيهي وغيرها من الكلمات البحثية.