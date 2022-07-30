نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وإشبيلية الودية 2022 في نهائي كأس الإمارات والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة آرسنال وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة، تساءل الكثيرون حول موعد مباراة آرسنال وإشبيلية ضمن مباريات نهائي كأس الإمارات، حيث سوف يستعد ملعب استاد الإمارات لاستقبال تلك المباراة الهامة بين آرسنال وإشبيلية ضمن المنافسات النهائية لبطولة كأس الإمارات، وذلك في نسخة عام 2022، والمبادرة تكون ضمن استعدادات كل من فريق أرسنال وإشبيلية للموسم الجديد 2023-2022، الذي سوف يبدأ تحديدًا في منتصف أغسطس القادم، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على موعد تلك المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة آرسنال وإشبيلية 2022

مع قرب موعد بداية الموسم الكروي الجديد، أصبحت كافة الفرق الأوروبية تستعد، وذلك عن طريق خوض الكثير من المباريات الودية في هذه الفترة، وجاء ذلك عقب تدعيم هذه الفرق بالميركاتو الصيفي 2022، ومن المقرر أن يخوض كل من فريق “إشبيلية والأرسنال” المباراة ضمن فعاليات نهائي كأس الإمارات في السبت الموافق 7/30/2022، وذلك على أرض ملعب “استاد الإمارات” في معقل فريق الجانرز.

كما قد جاء توقيت بدء المباراة وفق التوقيتات العربية المختلفة كالآتي:

سوف تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريق الإسباني “إشبيلية” ضد نظيره فريق آرسنال يوم السبت ظهرًا بالتحديد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

وكذلك في تمام الساعة 2:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضًا بتوقيت دولة قطر.

وفي تمام الساعة 3:30 عصرًا حسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأيضًا في الساعة 2:30 ظهرًا وفق التوقيت الخاص بدول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإشبيلية ضمن في مباريات نهائي كأس الإمارات 2022

تمكنت “قناة الشارقة” الفضائية الإماراتية من الحصول على حقوق البث للمباراة بين إشبيلية وأرسنال، كذلك قد تمكنت أيضًا شبكة قنوات أون سبورت من الحصول على حقوق بث المباراة، حيث سوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

سبق وتقابل كل من الفريقين “الإنجليزي والإسباني” في أحد المواجهات، وذلك ضمن فعاليات تلك البطولة، وكان ذلك أيضًا في الاستعدادات المؤهلة للموسم الكروي لعام 2018-2017، وقد تمكن فريق إشبيلية آنذاك من الحصول على اللقب الخاص بتلك البطولة، وجاء ذلك بعد تحقيقه الفوز على “فريق آرسنال”، وكانت نتيجة المباراة وقتها هدفين لإشبيلية مقابل هدف للأرسنال.

موعد بداية الموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي والإسباني

سوف يبدأ موعد انطلاق الجولة الأولى من تلك المنافسات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الحالي 2023-2022 في يوم السبت الذي يوافق السادس من أغسطس القادم بمشيئة الله، بينما من المقرر أن تنطلق أولى المنافسات الخاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني من الدرجة الأولى لعام 2023-2022 في يوم الجمعة الذي يوافق الثاني عشر من شهر أغسطس 2022.