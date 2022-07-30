ما هو سبب تأخر صرف الضمان الاجتماعي المطوّر؟ شروط استحقاق صرف راتب الضمان 1443

من التساؤلات الأكثر شيوعًا بين مستفيدي خدمة الضمان الاجتماعي هو ما هو سبب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث أنه قد تكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى تأخر ميعاد صرف المعاش والتحقق من الأهلية وسنقوم بتوضيحها لكم، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي هو أحد المعاشات الشهرية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجًا حتى ترفع من مستوى معيشتهم الحالية وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم.

ما هو سبب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر؟

قد تتعدد أسباب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر ومن بين هذه الأسباب ما يلي:-

في حالة عدم إضافة كل الأفراد التابعة لعائل الأسرة المسجل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر.

أو في حالة أنه قام بكتابة كل البيانات المطلوبة منه بشكل غير صحيح أو ناقص على موقع الضمان الاجتماعي المطور.

وكذلك في حالة عدم تحقق المستفيد من رقم الآيبان وفي حالة عدم استيفاء المستفيد لجمي شروط التقديم المقررة من قبّل الوزارة.

موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوم العشرين من كل شهر ميلادي هو يوم صرف راتب الضمان الاجتماعي المقدم وقد يتأخر موعد الصرف بسبب أي سبب من الأسباب أو بسبب مصادفة يوم الصرف ليومي الجمعة أو السبت فيتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم لأن الجمعة والسبت هما يومي عطلة أساسية في السعودية.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطوّر

من أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم للحصول على راتب الضمان ما يلي:-