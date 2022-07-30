tawjihi.mohe.ps رابط فحص نتائج توجيهي 2022 الدورة الاولي في فلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات الفلسطينية

فحص نتائج توجيهي 2022 يترقب الكثير من الطلاب في مختلف أنحاء فلسطين التعرف على نتيجة امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022 الدور الأول في جميع المدارس بشكل عام، وذلك بعدما شكلت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم رسميا عن موعد إعلان وطرح النتائج الخاصة بالطلاب والذي يكون خلال ساعات من الآن، حيث كشفت الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب في مختلف المدارس قد انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط التي أعلنت عنها الجهات الرسمية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

بناءً على البيان الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومصادر هامة في الوزارة، فمن المقرر أن تشهد الساعات الأولى من يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب التوجيهي في فلسطين في جميع المحافظات والمدن المختلفة، حيث يتم استخراج النتيجة فور تفعيل الرابط المخصص لها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك البيان رسميا بعدما أعلنت الوزارة انتهاء كافة الأعمال التي جاءت تتعلق برصد النتائج والدرجات وتصحيح أعمال الامتحانات الخاصة بالطلاب في مختلف المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشكل عام، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح الخاصة بالطلاب هذا العام مرتفعة.

رابط نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة )

نتيجة توجيهي فلسطين 2022

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استخراج نتيجة الثانوية العامة في فلسطين 2022 برقم الجلوس

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إمكانية استخراج نتيجة التوجيهي في فلسطين 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث يمكن أن يتم استخراج وفحص نتائج الطلاب فور إعلانها في تمام الساعة الثامنة صباحا، من خلال الاسم ورقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.