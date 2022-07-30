الاستعلام عن إيداع الحقيبة المدرسية وكم مبلغ الدعم من وزارة الموارد البشرية

وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير إمكانية الاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك لمساعدتهم في توفير المتطلبات التي قد يحتاجها أبنائهم خلال العام الدراسي، وقد تم تحديد ميعاد صرف الحقيبة المدرسية 1443 على أن يتم صرفها قبل بداية الفصل الدراسي الأول وأنه من المقرر أن يتم صرف قيمة الدعم للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ويعتبر دعم الحقيبة المدرسية من الأولويات التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية في السعودية، حيث حددت الوزارة في بيانها الرسمي الفئات المستحقة صرف الحقيبة المدرسية كما تضمن البيان أيضا كيفية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية وشروط الحصول علي الدعم والتي سبق وان ذكرنها في مقال سابق، أما بخصوص الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية هي كما يلي:

اذهب على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على نص الخدمات الإلكترونية.

سجل الدخول عبر حسابك الشخصي من خلال رقم البطاقة الوطنية.

ادخل كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها بطريقة صحيحة.

اكتب رقم التحقيق الذي تجده على الشاشة بعد كتابة طلبك.

أضغط على خانة الاستعلام عن الدعم بعد كتابة رقم التحقيق.

بعدها ستظهر كافة التفاصيل عن دعم الحقيبة المدرسية المخصصة للطالب.

يمكن التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، ليكدان وسناب شات يمكن التواصل من خلال الرقم التالي 19911.

الجدير بذكر ان برنامج دعم الحقيبة المدرسية هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية في جميع المحافظات السعودية لجميع أهالي الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 17 سنة في إطار حملة تخفيف العبء التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وبهذا يحصل علي الدعم المالي للحقيبة والزي المدرسي.

موعد صرف الحقيبة المدرسية وما هو مبلغ دعم

وفي هذا الصدد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدعم الذي سيكون للطلاب، حيث ستكون قيمة الدعم للحقيبة المدرسية حوالي 1000 ريال سعودي، وتم تخصيص ذلك المبلغ لكي يقدر أولياء الأمور على شراء الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة لأبنائهم، تساعد ذلك الطلاب الذين ينتمون لطبقة محدودة الدخل تكون من الصعب عليها توفير أدوات الدراسة، يمكن لولي الأمر أن يستعلم بشكل أفضل عن قيمة المبلغ عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمكنك من خلال الموقع أن تحظى بالكثير من الخدمات سواء كانت مُتعلقة بالضمان الاجتماعي أو الخدمات وصيلة الصلة بالعمل، يجب أن يكون للشخص حساب على الموقع أو حساب على منصة أبشر، سيكون تلقي الدعم على مرحلتين الأولى قبل بداية الفصل الدراسي الأول والمرة الثانية ستكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني، سيتم تسليم الإيداع لكافة الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية للفرد التي يجب أن يأخذها بأفضل حال فلذلك تسعى الجهات الحكومية جاهداً لذلك.