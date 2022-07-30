الصين تحذر أمريكا من عواقب زيارة بيلوسى المحتملة إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" إنه على الجانب الأمريكى أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان.





وأضاف جيان - خلال مؤتمر صحفى يومى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن رئيسى الدولتين أجريا اتصالات وتبادلات صريحة حول العلاقات الصينية - الأمريكية وقضايا ذات اهتمام مشترك خلال محادثة هاتفية بينهما الخميس الماضى، وفى الآونة الأخيرة، عبرت الصين مراراً وتكراراً عن قلقها الشديد وموقفها الرسمى المعارض بشدة لزيارة بيلوسى المحتملة إلى تايوان.

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