وزير خارجية أمريكا يؤكد تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، على تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، وركزا على الخطوات العملية التالية التى تمكن أوكرانيا من الحكم على التدخل الروسى بالفشل.





جاء ذلك فى تغريدة كتبها كوليبا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم السبت. وكتب كوليبا أن "بلينكن تحدث مع نظيره الروسى سيرجى لافروف أمس ثم أجرى محادثة معه ليبلغه بـ نتائج مكالمته مع وزير الخارجية الروسى". ووفقا لتقارير إعلامية، قال بلينكن إنه ناقش العديد من القضايا المهمة مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووصفها بأنها كانت "محادثة صريحة ومباشرة". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "لقد ضغطت على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهرى الذى طرحناه بشأن الإفراج عن الأمريكيين بول ويلان وبريتنى جرينر". وأفاد بأنه ناقش أيضا "توقع السماح بدخول الصفقة التى تسمح للحبوب الأوكرانية بالعبور بأمان عبر البحر الأسود حيز التنفيذ".

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