واشنطن تثمن قيادة النيجر لمكافحة الإرهاب بغرب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت، خلال لقاء مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، مع وزير خارجية النيجر مسعود حسومى فى البيت الأبيض.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، النطاق الواسع للتعاون بين الولايات المتحدة والنيجر فى مجالات الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية والتعاون العسكرى.

جدير بالذكر أن المساعدات الأمريكية، خلال هذا العام فقط، تتضمن أكثر من 140 مليون دولار مخصصة لدعم التنمية والأمن الغذائى والمساعدات الإنسانية فى النيجر.