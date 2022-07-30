العالم اليوم - "غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة يوم السبت أنها أوقفت شحنات الغاز الطبيعي إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

وقالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا... بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب "غازبروم" من المتعاملين معها.

وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأرعباء الماضي إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته.

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام الغاز كسلاح ضمن الحرب، فيما تقول روسيا إن السبب وراء خفض الإمدادات هو توقف أحد التوربينات التي تضخ الغاز في خط الأنابيب.

ووافق الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية على خطة لخفض استهلاك الغاز ضمن أزمة تهدد الدول التي تعتمد كثيرا على الغاز الروسي في تدفئة المنازل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا انخفاضا تدريجيا منذ بدء تطبيق هذه العقوبات.

كذلك أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.