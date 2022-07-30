نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 www.mohe.ps لينك مباشر للنتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022، الذي أصبح أكثر عمليات البحث اليوم بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن الموعد الرسمي للاعلان عن ظهور نتيجة التوجيهي فلسطين لعام ٢٠٢٢م، والاعلان عن اسماء الطلاب الاوائل، وذلك في يوم السبت الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢م، وقالت الوزارة انها قد قامت بإتمام كافة التجهيزات للاعلان عن رفع النتيجة، في التوقيت الذي تمنت الوزارة خالص النجاح والتوفيق للجميع حيث وضح السيد/ محمد عواد مدير عام القياس والتقويم و الامتحانات بوزارة التربية والتعليم سوف نقوم بنشر ورفع نتائج الثانوية العامة الفلسطينية لعام ٢٠٢٢م علي موقع الوزارة ليتم الحصول علي الدرجات من خلال رقم الجلوس او عن طريق رسائل نصية من شركة الجوال او وطنية.

لذا نقدم لكم أبسط واسرع طريقة للاستعلام عن نتائج التوجيهي لهذا العام 2022، وهي المربع المباشر لنتائج الصف الثالث التوجيهي، كل ما عليك أن تضع رقم الجلوس الخاص ثم الضغط على استعلام كما هو موضح في الخانة الفارغة أسفل.

نتيجة توجيهي فلسطين 2022

أدخل رقم الجلوس:

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022

يعتبر نتائج التوجيهي الفلسطيني حدث سنوي ينتظروا الجميع من الاهالي والطلاب للاطمئنان علي درجاتهم وتحديد مصيرهم ومستقبلهم التعليمي، حيث يقوموا بالبحث للاستعلام عن استخراج نتائجهم للإدخال الفرح والسرور والسعادة الي كل بيوت الناجحين والمتفوقين، حيث يتم الحصول علي النتيجة من خلال رابط نتيجة التوجيهي 2022 www.mohe.ps الخاص بوزارة التربية والتعليم لتسهيل وتيسير الامور علي الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي فلسطين 2022

يتم الاستعلام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة فلسطين لعام ٢٠٢٢م من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب علي الطالب او الطالبة بالتوجه الي موقع وزارة التربية والتعليم (www.mohe.ps).

الدخول علي نتائج الامتحانات.

القيام بأختيار نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة الفلسطينية للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

نقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بكل من الطلاب.

تحديد الشعبة الأدبية أم العلمية الخاص بالطالب او الطالبة.

ثم النقر علي كلمة اظهار النتيجة.

سوف يتم اظهار النتيجة علي الفور اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، ليقوم الطلاب بالاطلاع علي نتائجهم ومعرفة درجاتهم بالكامل، في جميع المواد بجانب المجموع الحاصلين عليه من المجموع الكلي والنسبة المئوية ايضا.

الاشتراك في خدمة جوال نتائج التوجيهي

قامت الوزارة بتخصيص خدمة الجوال لمعرفة نتيجة التوجيهي ٢٠٢٢م، وذلك عبر الرسائل النصية علي الهاتف المحمول، حيث تتم هذه العملية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستعلم يقوم بكتابة w من الضفة الغربية ويقوم باضافة رقم التسجيل.

اما قطاع غزة يكتب G بجانب رقم التسجيل، والقيام بارسال كود الي الرقم ٣٧٠٢٢ الخاص بخدمة نتائج التوجيهي علي الهاتف المحمول ليتم ارسال رسالة نصية في حالة ظهور النتيجة والتكلفة للخدمة مجانية.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 www.mohe.ps لينك مباشر للنتيجة.