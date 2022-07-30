نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي طريقة التقديم الكترونيا في جامعة الملك عبدالعزيز 2023/1444 في المقال التالي
جامعة الملك عبدالعزيز 1444 حيث تتعدى النسب القبول في جميع الجامعات المملكة العربية السعودية 1444 خلال هذا العام النسبة الاعلي عن العام الماضي ، حيث إن جامعة الملك بن عبد العزيز أعلنت عن نسب القبول للطلاب والطالبات في العام الدراسي وذلك بما يتوافق مع قدرة الجامعة الاستيعابية، ولكن تم وضع بعض الشروط والمعايير والضوابط التي يجب أن تتوفر في جميع الطلاب حتى يتم قبول في الجامعة وسوف نوضح نسب القبول خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
جامعة الملك عبدالعزيز 1444
وضعت جامعة الملك بن عبد العزيز باقة من الشروط التي تكون متوافقة مع زياده الداخلية للجامعة و يجب أن تتحقق في نسب القبول ونسبه موازنة ويتم الاعتماد عليها، لكي يلتحق الطلاب بالجامعة في جميع المسارات التي تقوم الكليات بطرحها في بداية العام الدراسي وجانب من النجاح وتأخذ الجامعة مكان كبيرة في السوق المحلية والعالمية لديها درجة كبيرة من الخبرة والمهارة في العمل ويقدر عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية لوزارة التعليم وهناك 12 جامعة بالمملكة العربية السعودية من بين جامعة اهلية خاصة بالإضافة إلى 13 كلية اهليه او حكومية وخاصة .
نسب القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444
- القبول في التخصصات العملية يجب أن يحقق الطالب بنسبة 40% من شهادات الثانوية العامة و40% من اختبار القدرات العامة و40% من الاختبار التحصيلي.
- القبول في التخصصات الإدارية ويكون بنسبة 50% من شهادة الثانوية العامة و50% من اختبارات القدرات العامة .
نسب قبول جامعة الملك سعود 1444
- يجب أن يحقق الطالب في العلوم الصحية نسبة 30% من الثانوية العامة و40% من الاختبارات التحصيليه و30% وذلك من اختبار القدرات.
- في مسار كلية التمريض يجب أن يحقق الطالب بالنسبة ل 30% ومن المرحلة الثانوية العامه 40% ومن الاختبارات التحصيلية 30%
- ويجب أن يحقق في مسار الهندسة التطبيقية بنسبة 30% ومن مرحلة الثانوية العامة 40% و30% من الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات
- ويجب أن يحقق في مسار الهندسة التطبيقية النسب الـ 30% ومن الثانوية العامة 40% ومن الاختبارات التحصيلية 30%
- ويحقق في مسار العلوم والحاسب الآلي نسبة 30% من الثانوية العامة و40% من الاختبارات التحصيلي و30% من اختبار القدرات
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