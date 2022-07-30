صرف الضمان الاجتماعي المطور ورقم التواصل مع خدمة العملاء

صرف الضمان الاجتماعي المطور، الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية أسألة عن قيمة الضمان الاجتماعي المطور، وما هو نصيب الفرد الواحد، وكذلك يتم التسأل عن قيمة مبلغ الدعم الخاص بالزوجة والمطلقة، ومبلغ دعم المتقاعدين، كما يجب العلم أن الضمان الاجتماعي قد وفر رقم للتواصل معه والاستفسار عن قيمة الدعم الذي يقدمة الضمان الاجتماعي المطور للفئات المختلفة، أيضا يتم طرح التساؤلات حول معايير التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك كيفية تسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي على الانترنت، ويتم ذلك عن طريق النقر على رابط الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي، وكيف يمكن الاستفسار عن حالة الحساب إذا كان مؤهل أو غير مؤهل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور:

يتم نزول الدعم للدفعة الثمنة من الضمان الجديد خلال شهر أغسطس 2022 وتحديدا في اليوم الأول من شهر أغسطس، ويتم الصرف بشكل طبيعي إذا لم يصادف يوم نزول الدعم ليوم عطلة رسمية، حيث أن يتم صرف الضمان الاجتماعي أيام الخميس أو السبت.

رقم التواصل مع الضمان المطور:

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، عدد من الطرق للتواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي ومنها البريد الإلكتروني، ورقم صندوق البريد، والرمز البريدي، وأرقام هواتف، وتم ذلك عن طريق توفير عدد من من الأرقام ومنها الرقم الموحدة للتواصل، وكذلك تم إتاحة رقم الضمان في الرياض للتواصل، وأيضا تم تخصيص رقم مجاني للتواصل، كما يوجد رقم مباشر، وجاءت تلك الأرقام كالتالي:

إن رقم الضمان الاجتماعي الموحد هو 19911.

كما جاء رقم الضمان الاجتماعي المطور في الرياض كالتالي 0114057988.

أيضا تم توفير رقم مجاني للضمان الاجتماعي الجديد 8001222777.

كذلك يوجد رقم مباشر للضمان الإجتماعي المطور وهو 0112915588.

أما بالنسبة للبريد الالكتروني الخاص بالضمان فهو [email protected]

وجاء رقم الصندوق البريدي الخاص بالضمان الاجتماعي كالتالي 12484.

في النهاية تم توفير الرمز البريدي للتواصل وهو 11157.

معايير التسجيل في الضمان الاجتماعي:

في البداية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية “الأصل والمنشأ”.

يتم استثناء أفراد محددين من شرط الجنسية وهم:

الأبناء السعوديين الجنسية لأم مطلقة أو أرملة سعودية الجنسية. يتم استثناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي، وكذلك المطلقة والأرملة ويوجد لديها أبناء من هذا الزوج. كما يتم ابعاد ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل الذين يكفلون أيتام، والأيتام من هذا الشرط.