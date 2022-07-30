نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر نتائج توجيهي فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس الثانوية العامة twjihi.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الآن نتائج توجيهي فلسطين 2022 الدور الأول الثانوية العامة في جميع أنحاء دولة فلسطين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في رملة أو في الخليل وخان يونس، وجميع المدن والقرى الفلسطينية، وسط حالة كبيرة من البحث من قبل آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، الذين بحثوا منذ قليل بالبحث المكثف من أجل الحصول على النتيجة، والتي يُمكنكم الحصول عليها من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم خلال السطور التالية.

نتائج توجيهي فلسطين 2022

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية قبل قليل، أنه النتيجة أصبحت متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات للحصول عليها، سواء بالاسم أو رقم الجلوس، كما هو موضح في الصورة التالية، أو من خلال اختيار المدرسة التي تتبعها في المدينة أو القرية، ثم الضغط عليها، والبحث عبر كشوف المدارس عن الاسم، الذي سيظهر أمامه جميع الدرجات الخاصة بكل مادة، ومن ثم مجموع الدرجات النهائية، ثم النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ومن أجل الحصول أيضًا على نتيجة توجيهي فلسطين 2022 الدور الأول، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي الخاص بها فقط للحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط الوزارة الرسمي الآتي: https://twjihi.ps.

ستظهر أمامك الاختيارات لتسجيل الدخول للحصول على النتيجة.

إما كتابة الاسم والبحث به أو البحث من خلال رقم الجلوس.

ثم الضغط على عرض النتيجة التي تظهر لك كاملة في صفحة أخرى.

أو الحصول على النتيجة من خلال اختيار المدرسة التي تنتمي لها، والتي تظهر أمامها الاسم والمدينة أو المحافظة التي تتواجد بها، ومن ثم فور الضغط عليها تظهر على الفور كشوف جميع الطلاب والطالبات في المدرسة والدرجات الحاصلين عليها، مع العلم أنه يُمكن معرفة أيضًا أسماء الأوائل، والتي تم توجيه التهنئة والتبريكات لهم من قبل وزير التربية والتعليم الفلسطيني، والذي تمنى لهم دوام التوفيق خلال الفترة الجامعية المقبلة للعام 2023.

وأعلن وزارة التربية والتعليم في بث مباشر قبل قليل رسميًا، نتائج توجيهي فلسطين الدور الأول في جميع أنحاء البلاد، ووجه الشكر للأجهزة الشرطية والأمنية والصحية والتعليمية على ما بذلوه من أجل اتمام الاختبارات بنجاح، كما وجه التهنئة للطلاب والطالبات المتفوقين، وأعلن أسماء العشرة الأوائل في الضفة الغربية وفي غزة وجميع المدن، ومن ثم فتح رابط الحصول على النتيجة.