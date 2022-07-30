نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي 2022 فلسطين “الثانوية العامة” الأن على موقع الوزارة برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأنا العد التنازلي في كافة انحاء فلسطين للكشف عن ظهور نتائج التوجيهي 2022 فلسطين حيث من المقرر إعلانها رسميا في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وذلك وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم منذ عدة أيام، إذ انتهى الطلاب من تأدية امتحاناتهم منذ فترة، وهو الآن في انظار الإفراج عن درجاتهم بفارغ الصبر.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

نشرت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022 برقم الجلوس وذلك حيث يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بإدخال الرقم المكون من 6 – 8، كما نشرت الوزاة تصميم خاص لرابط نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين يحتوي د على رمز الكتروني “الباركود” للاستعلام عن نتيجة كل طالب.

اعلان ظهور نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

أما عن موعد ظهور نتائج التوجيهي 2022 فلسطين فقد اكدت المصادر أنه من المقرر ان تظهر النتيجة اليوم السب الموافق 30 يوليو 2022، بعد أن انتهت لجان الكونترول من كافة اعمال التصحيح والتجميع والرصد،وسوف يتم الاعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في التوجيهي فلسطين خلال ساعات قليلة من الآن عبر مؤتمر صحفي يقوده وزير التربية والتعليم الفلسطيني، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لتأدية امتحان الثانوية العامة التوجيهي 2022 قد وصل إلى ما يزيد عن 87 ألف طالب/طالبة، منهم حوالي 39 ألف طالب، و48 ألف طالبة، تم توزيعهم على 729 قاعة في محافظات الوطن، كما بلغ عدد الطلاب الممتحنين في الفرع العلمي نحو 23 ألف، وفي الفرع الأدبي حوالي 65 ألف، وفي ريادة الأعمال بلغ عدد الطلاب نحو 4000، وفي القسم الشرعي نحو 1400، أما في الأفرع المهنية فقد وصل عدد الطلاب إلى حوالي 4000 طالب.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

كما ذكرنا أنه تم تفعيل رابط خاص للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة لاتباع الخطوات التالية: