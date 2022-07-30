رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين الآن متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم رسميًا mohe.ps

أعلن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إتاحة رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الخاصة بالتوجيهي بفلسطين، وذلك بعد أعتماد النتيجة بشكل دقيق ومنظم من قِبل المعلمين المختصين بذلك، وهذا وفق ما صرح به معالي الدكتور محمد عوض وهو المدير العام للقياس والتقويم التابع للوزارة وأشار بأن النتيجة سوف تظهر من خلال الموقع الرسمي باتباع خطوات بسطية، ولاستخراج نتيجة أبنك أو نتيجتك ما عليك سوى الإطلاع على الفقرات التالية.

نتيجة توجيهي فلسطين 2022

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رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين جوال

وزارة التربية والتعليم بفلسطين أعلنت الانتهاء من التصحيح والتدقيق الخاص بنتائج الثانوية العامة أو كما هو دارج التوجيهي بفلسطين، وجديرًا بالذكر أن الامتحانات قد بدأت في شهر يونيو والموافق 17 حزيران، واستمرت عدة أيام، ومنذ انتهاء الطلاب من الامتحانات وهم في ترقب بشكل يومي لظهور النتائج، لذا صرحت الوزارة بأن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين اليوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2022، وذلك من خلال الدخول للموقع عبر جهازك اللوحي أو الجوال/ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022

الآن متاح الاستعلام عن نتائج توجيهي 2022 فلسطين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب رقم المقعد، وهذا ما أعلنته الوزارة، كما أكدت على ضرورة التأكد من إدخال الرقم الصحيح الخاص بالمقعد، ووضحت بأن الرقم يتكون عادةً من عدد ستة أو سبعة أرقام، وفيما يلي نستعرض الطريقة الصحيحة لاستخراج نتيجة التوجيهي لطلاب الثانوية العامة للحصول على النتائج، وتُعد نتائج التوجيهي نقطة فارقة في حياة الطلاب ومستقبلهم ومن هذا المنطلق تلقى أهمية من جميع الطوائف بفلسطين، لأن التوجيهي يُعد بمثابة مرحلة انتقالية من التعليم العام إلى التعليم الجامعي، وبذلك تعد النتيجة هامة لتحديد مصير الطلاب واليكم خطوات الحصول على النتائج: