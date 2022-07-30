عاجل| نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022 عبر رابط نتيجة التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس

أعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني قبل قليل عبر بث مباشر تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022 للدور الأول، ووجه التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، كما وجه التحية والشكر لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إتمام اختبارات هذا العام بنجاح، ومنها الجهات الشرطية في وزارة الداخلية، والجهات الصحية المختلفة، والإدارات والمديريات التعليمية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022

ويُمكنكم الآن عبر الرابط التالي، متابعة جميع تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الذي تم بثه على الهواء مباشرةً، والذي أعلن خلاله أيضًا جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة التوجيهي للدور الأول، مع العلم أنه متاح الآن الحصول على النتيجة عبر روابط الوزارة الرسمية فقط، وسجلت النتائج هذا العام نسبة نجاح أكبر من مثيلاتها من العام الماضي، وسط مؤشرات بارتفاع نسب التنسيق للكليات والجامعات المختلفة.

بيان وزير التربية والتعليم الفلسطيني وأسماء الأوائل

لمتابعة بيان وزير التربية والتعليم الذي تضمن جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة وأسماء العشرة الأوائل الأدبي والعلمي في جميع أنحاء دولة فلسطين، يُمكنكم المتابعة من خلال البث المباشر، وسيتم على الفور نقل تفاصيل وبث حفل الوزير لتهنئة الطلاب والطالبات في جميع أنحاء البلاد، مع العلم أن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022، يُمكن الحصول عليها من خلال تسجيل الاسم أو رقم الجلوس، أو من خلال اختيار المدارس والحصول على كشوف الطلاب والطالبات في المدرسة التي تتبعها.

رابط نتائج التوجيهي برقم الجلوس

وللحصول على نتائج التوجيهي للعام الجاري في الدور الأول، يُمكنكم تسجيل الدخول واتباع الخطوات التالية: