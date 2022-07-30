الصين تسجل 448 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 يوليو تموز، منها 100 مصحوبة بأعراض و348 بدون أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 109 إصابات مصحوبة بأعراض و455 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الجمعة 229394 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية في بكين إن العاصمة الصينية لم تسجل أي إصابة محلية جديدة لليوم الخامس على التوالي.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل المركز المالي للصين حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض دون تغير عن اليوم السابق، وأربع إصابات محلية بلا أعراض مقابل ست حالات في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في شنغهاي خارج مناطق الحجر الصحي، دون تغير عن اليوم السابق.