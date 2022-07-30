نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي تنافس بقوة هواتف الآيفون بواسطة هاتفها Redmi K50S Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي استطاعت خلال مدة زمنية قصيرة منافسة أهم شركات الهواتف الذكية مثل آيفون وسامسونج، ومن خلال هاتفها الجديد Redmi K50S Pro نجحت في تحقيق عدد كبير من الإمكانيات مقابل سعر مناسب لأكثر من فئة سعرية، فمن خلال مواصفات الهاتف الرائدة في مجال التصوير وأداء الهواتف فهو ينافس بقوة هواتف الفئة المتوسطة العُليا، وكان الإطلاق الأول للهاتف داخل أسواق الصين ضمن سلسلة K قبل أن تغزو العالم والدول العربية خلال الفترة القادمة، لذا نتعرف على مواصفات الهاتف بالسعر الخاص به.

مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi K50S Pro

· خامات الهاتف من الخارج تم تصنيعها من الزجاج بالكامل، وتم تزويده بمعالج ثماني النواة من نوع ميدياتك Dimensity 9000 ، يتضمن النواة الأقوى من نوع Cortex X2 إلى جانب المعالج الرسومي Mali-G710 MC1.

· والهاتف يحمل بطارية عملاقة حجمها يبلغ 5000 مليي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر، وبقدرة تصل إلى 120 وات تدعم الشحن فائق السرعة حيث يتم الشحن بواسطة USB Type C.

الكاميرا الرئيسية للهاتف من المتوقع أن تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل، ودقة الكاميرا ثالثة للتصوير الماكرو تبلغ 2 ميجا بيكسل.

· كاميرا أمامية تبلغ دقتها 20 ميجا بيكسل خاصة بتصوير السيلفي بفتحة عدسة F/2.5

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مميزات شاومي الجديد Redmi K50S Pro

· الكاميرات الخلفية للهاتف تم تمييزها عن النسخة الأقدم من خلال دعم التصوير العريض بالإضافة إلى التسجيل بجودة الـ 8K.

· تم تزويد الهاتف بطبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

· يتواجد بالهاتف أماكن إدخال شريحتين إتصال 5G

· الذاكرة الداخلية الخاصة بالهاتف من نوع UFS 3.1 والرامات من نوع LPDDR5 .

· تم تزويد الكاميرات الخلفية الهاتف بفلاش LED مُزدوج لصور بجودة أعلى، مع تصوير أنقى الفيديوهات بجودة 2160[email protected] .

· تم توفير 4 سماعات Stereo من JBLمن الخارج.

· تم تزويد الهاتف بمستشعر بصمة الأصبع ومتواجد فوق زر الباور مع خاصية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

سعر هاتف ريد مي K50S Pro

سعر الهاتف يختلف حسب الفئة الخاصة بإصدار الهاتف والذي تم من خلال ثلاث نسخ، الأولى خاصة بذاكرة تخزينية تبلغ 128 جيجا / 8 جيجا رام ويبلغ سعر البيع 475 دولار أمريكي ، وسعر النسخة الثانية من الهاتف ذو ذاكرة تخزينية 256 جيجا بايت / 8 جيجا رام يبلغ 520 دولار أمريكي، وسعر النسخة الـ512 جيجا /12 جيجا رام يبلغ حوالي 630 دولار أمريكي.

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