خطوات وشروط تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية .. شروط وخطوات وطريقة التقديم على تمويل المشروعات والأعمال الحرة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من الأشياء الهامة والأكثر تساؤلًا بين المواطنين في السعودية التي يجب على الجميع معرفتها حيث أتاحت الحكومة في الآونة الأخيرة إمكانية أخذ قرض من أجل تأسيس عمل شخصي خاص سواء مشروع أو حتى محل تجاري وتعالوا نتعرف على الشروط الواجب توافرها في الشخص راغب طلب القرض أو التمويل الخاص بالمشروع الشخصي أو العمل الخاص به الحر

تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

وضع البنك شروط مهمة جدًا من أجل منحها للأفراد فأهم تلك الشروط:-

أن يكون الشخص طالب القرض أو التمويل سعودي الجنسية وليس هناك أي مشكلة إذا كانت أمه غير سعودية أو أجنبية لكن الأبناء من أب سعودي وتقيم في مدن السعودية

كذلك أن يزيد عمر الراغب في تقديم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام

وأن يكون الراتب الخاص بالشخص الراغب في الحصول على التمويل أقل من 14 ألف ريال سعودي لو كان موظفًا في القطاع الخاص أو حتى في الحكومة

وألا يكون عليه ديون للبنوك السعودية الأخرى

وألا تزيد مدة التمويل عن فترة 5 سنين

وكذلك أن يجتاز اختبار ائتماني يقوم به البنك

وأن يكون حاصلًا على وثيقة العمل الخر أو ترخيص مشروعه أو حتى ترخيص تسيير نشاط توجيه للمركبات التي تخصه

وأن يقدم مستند تأمين ع سيارته في حال التمويل سيسدد قروض مركبات نقل

وكذلك أن تقدم الضمانات الكافية من أجل التأكد من سداد القرض وألا يزيد مبلغ الدعم عن 60 ألف ريال سعودي وبحد أدنى 32 ريال سعودي

شروط الحصول على التمويل الحر من بنك التنمية الاجتماعية