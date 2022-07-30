نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم فلسطين تُعلن الآن نتائج توجيهي 2022 العد التنازلي لاستخراج النتيجة حسب الاسم والمقعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم فلسطين أعلنت بأنه بدأ العد التنازلي لظهور نتائج التوجيهي 2022، وذلك من خلال إصدار تصريح رسمي بشأن ظهور النتيجة اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وهناك أخبار من مصادر موثوقة عن بدأ ظهور نتيجة توجيهي فلسطين قبل هذا الموعد، وفينا يلي نستعرض إليكم رابط استخراج النتائج مرفق بالطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وزارة التربية والتعليم فلسطين لاستخراج نتيجة التوجيهي فلسطين

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الرابط الرسمي المخصص للحصول على النتائج لطلاب الثانوية العامة، بعد أن صرحت بأن النتائج سوف تظهر صباح اليوم السبت الموافق 30/7/2022، من خلال رابط الوزارة الرسمي وذلك وفق تصريحات المدير العام الدكتور محمد عوض والذي يشغل منصب المدير العام للقياس والتقويم للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حيث أنه أشار ضمن توجهاته بأن عملية التدقيق والتصحيح انتهت بالفعل وجاري حصر الدرجات لجميع الطلاب وذلك وفق اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية، علمًا بأن الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة” التوجيهي” كانت قد بدأت بتاريخ 17 حزيران”يونيو، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن النتيجة ظهرت الآن على موقع الوزارة ومتاحة للجميع من خلال الرابط التالي.

نتيجة توجيهي فلسطين 2022

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رابط نتائج توجيهي 2022 العد التنازلي

بعد إعلان الوزارة إتاحة النتيجة من خلال الرابط الرسمي للوزارة وانه قد بدأ العد التنازلي لظهور النتائج بات البحث الأكثر عن الرابط الخاص بالحصول على النتيجة والخطوات الصحيحة لاستخراج النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأشارت المصادر التابعة للوزارة أن النتيجة أصبحت متاحة الآن من خلال موقع الوزارة واليكم خطوات استخراج النتائج للثانوية العامة بفلسطين.

رابط نتائج التوجيهي بالاسماء ورقم المقعد

فيما يلي تستطيع من خلال اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي الحصول على نتيجة التوجيهي من خلال الاسم،وذلك وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لذا اتبع الخطوات التالية: