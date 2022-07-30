نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال” رابط-نتائج-توجيهي-فلسطين-2022-نتيجة-الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية فلسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة في فلسطين، والنتائج متوفرة عبر الموقع الرسمي المحدث لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أعلنت الوزارة اليوم من خلال الموقع الرسمي لها على فيس بوك أنه يمكن للطلاب الدخول الآن وتسجيل أرقام الجلوس المكونة من 6 ÷لى 8 أرقام وكانت الوزارة قد أنها سوف تحدد موعد إعلان النتيجة اليوم الأحد الماضي بصفة رسمية لذا تذايد البحث من قبل الطلاب، على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، للإستعلام الإلكتروني عن نتائج الثانوية العامة، بعد أن شارفت عملية التصحيح على نهايتها لجميع التخصصات، “العلمي/ الأدبي/ الشرعي/ الزراعي/ الفندقي/ الاقتصاد المنزلي”، وتعمل اللجان المتخصصة في التصحيح بصورة مكثفة هذه الفترة، للانتهاء من كافة مراحل التصحيح في الوقت المحدد من قبل الوزير، حتى لا تطول فترة التصحيح وتذيد من قلق الطلاب وأولياء أمرهم.

أعلن اليوم الجمعة 2022/07/29 العميد نهاد الجعبري، مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة في غزة أن إدارته في حالة أستنفار تام لبسط السيطرة على الشارع، عشية إعلان نتائج توجيهي فلسطين 2022، ودعت المواطنين الاتصال بالشرطة عبر الرقم 100 أو الاتصال بالعمليات المركزية على الرقم 109 في حالة رصد أي عمليات إطلاق نار.

متابعينا عبر موقعكم ثقفني، يمكنكم الآن الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، واستخراج النتيجة إلكترونياً ومن يرغب في الحصول على كشف العلامات الخاص به، فقد أعلنت الوزارة أنه بداية من غداً الأحد، يمكن للطلاب أستخراج كشف الدرجات من مقار مدارسهم بسهولة واليوم للإستعلام الإلكتروني فقط.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022

أعلن اليوم الإثنين 2022/07/25 رئيس الوزارة الفلسطيني محمد أشتية، أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة سوف تعلن رسمياً يوم السبت الموافق 2022/07/30، بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم من كافة إجراءات التصحيح والتدقيق وقال أنه سوف يعقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن، لشرح تفاصيل النتيجة المرتقبة وتمنى النجاح للطلاب.

أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدكتور محمد عواد، أن عملية التصحيح ما زالت مستمرة، وتحتاج إلي بعض الوقت للانتهاء من كافة مراحلها، حتى تخرج النتائج دقيقة جاء ذالك في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، وكانت الامتحانات للتوجيهي الفلسطيني قد انطلقت بمادة اللغة العربية يوم 17 يونيو الماضي في التاسعة صباحاً، وسط رقابة صارمة من قبل الوزارة.

عداد تنازلي لموعد نتائج التوجيهي 2022

موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

حددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن طريق الدكتور محمد عواد، موعد إعلان الترتيبات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، حيث صرح عواد اليوم الأربعاء 2022/07/20 لإذاعة صوت فلسطين، أنه سيتم تحديد موعد نهائي الإعلان النتائج بداية الأسبوع القادم، وأكد أن الوزارة تحتاج ثلاث أيام فقط للانتهاء من التصحيح التي تتم بالتوازي مع عمليات الفرز.

أرقام وأحصائيات عن توجيهي فلسطين

يبلغ عدد الطلاب في جميع الأفرع 87 ألف طالب وطالبة مقسمين كما يلي.

عدد طلاب الفرع الأدبي 65173 الفرع العملي نحو 23271 طالب وطالبة.

عدد الطلاب الذكور في الثانوية العامة يبلغ 39000 ألف طالب والإناث 48000 ألف.

الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي وصل عددهم نحو 3146.

طلاب ريادة الأعمال نحو 4123 طلاب الفرع الشرعي نحو 1418 طالب وطالبة.