نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي 2022 فلسطين .. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، يترقبها الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف محافظات فلسطين، وسط حالة من القلق التي تأتي بالتزامن مع قرب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022. وذلك عقب إنتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في قطاع غزة والتي انتهت في يوم الإثنين الماضي الموافق الرابع من شهر يوليو 2022. وبحسب ما ورد على لسان الطلاب فإن امتحانات التوجيهي هذا العام كانت لم تكن بالسهولة التي كانت عليها الأعوام الماضية.

وفي السياق ذاته شهدت مختلف محافظات دولة فلسطين تكثيفات أمنية من رجال المباحث العامة قبل ساعات من صدور النتائج. وذلك تحسبًا لرصد أي حالات إطلاق نيران أو استخدام المفرقعات النيرانية التي تثير زعر السكان. حيث تتاح بعد دقائق نتائج الثانوية العامة فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من أعمال المؤتمر الصحفي الذي تعلن من خلال نتائج الطلاب وأسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام.

ووفقًا لما تداولته صحف فلسطينية فإن وزارة التربية والتعليم من المقرر أن تُعلن نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين صباح اليوم السبت الموافق الثلاثون من يوليو 2022.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

أشار “محمد عواد” مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أنه من المقرر أن تصدر نتائج التوجيهي 2022 فلسطين في نهاية شهر يوليو / تموز الجاري. مطمأنًا طلاب وطالبات الثانوية العامة بأن النتائج ستكون مبشرة وذات نسب نجاح مرتفعة. وذلك وفقًا لما رصدته مؤشرات التصحيح في المواد التي تم الإنتهاء منها في الوقت الحالي.

وفيما يخص إعلان نتائج التوجيهي 2022 فلسطين فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة. موضحة أنه تم انتهاء تصحيح مبحث التربية الإسلامية. كما أنه سيتم الإنتهاء من تصحيح مباحث التكنولوجيا خلال يوم السبت القادم. على أن يتم بعدها تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب التوجيهي.

وفي السياق ذاته نفت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية. ما تداوله البعض من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتوتير”. بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين. حيث تداول البعض شائعات تشير إلى أن موعد إعلان النتائج سيكون في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو.

نتائج الثانوية العامة فلسطين

وخاض طلاب الثانوية العامة في فلسطين وقطاع غزة هذا العام 2022. بعدد 87 ألف طالبًا وطالبة في مختلف المحافظات. حيث أوضح “محمد عواد” الوكيل المساعد لشؤون القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. إلى أن هذا العدد شمل 39 ألف من الطلاب ذكور و 48 ألف للإناث. مشيرًا إلى أن هذا العدد تم توزيعه على 729 قاعة امتحان في جميع المحافظات الفلسطينية.

وتفصيلًا فقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التوجيهي فلسطين لهذا العام في الفرع العلمي بما يقرب من 23.271 ألف طالب وطالبة. فما كان عدد طلاب الفرع الأدبي حوالي 65.173. وبالنسبة لفرع ريادة الأعمال فقد أدى اختباراته نحو 4123 طالبًا وطالبة. وفي الفرع الشرعي كان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات التوجيهي 1418 طالبًا وطالبة. أما الأفرع المنهية الأخرى والتي تشمل الفرع الصناعي والفندقي والاقتصادي المنزلي فكان عدد الطلاب فيه هذا العام 3146.

فحص نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

فحص نتائج التوجيهي فلسطين 2022. سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. والذي يتيح للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج بالإسم. حيث سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني فور إعلان الوزارة نسب ودرجات النجاح لهذا العام وذلك في مؤتمر صحفي والذي سيتم من خلاله أيضًا إعلان أسماء أوائل التوجيهي لهذا العام.

نتائج الثانوية العامة بالاسم في فلسطين عبر الرسائل النصية

تقدم وزارة التربية والتعليم في فلسطين خدمة إرسال نتائج الثانوية العامة بالاسم من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول. حيث تتم هذه الخدمة عبر إرسال رمز (W) أو رمز (G) لطلاب قطاع غزة. وذلك عبر الرقم 37021. وفور صدور النتيجة يتم إرسال النتيجة إلى الطالب المشترك في رسالة نصية.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

وفي آخر ما تداولته الصحف من أنباء بشأن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022. فقد أكد “محمد عواد” مدير القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم. أنه سيتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان نتائج التوجيهي 2022 فلسطين مطلع الأسبوع المقبل. مشيرًا إلى أن مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات تجري حاليًا في الخطوة النهائية والتي ستستمر قرابة ثلاثة أيام.