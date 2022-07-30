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عمر شويل - جدة نتائج توجيهي فلسطين tawjihi الان على القنوات الرسمية الحكومية في رام الله وقطاع غزه وبقية المحافظات الفلسطينية، حيث يقوم المتحدث باسم وزارة التعليم بإعلان أسماء أوائل الطلاب على الهواء مباشرة، كما يقوم بإعلان نسب الحضور والنجاح والرسوب هذا العام بين اقسام العلمي والأدبي والشرعي، مقارنة بالعام الماضي، ويترقب الطلاب تفعيل رابط استخراج النتائج بعد انتهاء العد التنازلي للنتيجة.

بيان بالأرقام من المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

أدى ما يقارب 23.271 ألف طالب وطالبة في القسم العلمي و65.173 ألف في القسم الأدبي، أما ريادة الأعمال فقد بلغ عدد الطلبة تماما 4123، وفي القسم الشعبي 1418، بينما أدى 3146 طالب وطالبة في في الأقسام المهنية الصناعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي .

“عاجل الان” نتائج توجيهي فلسطين tawjihi أوائل الطلاب 2020 الدورة الأولى (غزه – رام الله) برقم الجلوس

وقد كان بيان المتحدث الرسمي عن نسب حضور الامتحانات في الدورة الأولى ويتم اليوم الإعلان عن ارقام الحضور الفعلي في كل محافظات السلطة الفلسطينية، كما يتم إعلان نسب النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ويتم على الهواء مباشرة إعلان نسب النجاح ويتم تفعيل رابط الاستخراج برقم الجلوس.

متى تعلن وتصدر نتائج توجيهي فلسطين 2022 الدورة الأولى

قامت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث عنها بالإعلان عن إتمام أعمال المراجعة والحصر، وتم رفع كافة النتائج وطباعتها على الموقع الرسمي، وقد قام السيد وزير التربية والتعليم باعتمادها واعتماد أسماء الأوائل الذين يتم إعلان أسماؤهم بعد قليل، ويتم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباح السبت 30 يوليو 2022.

ما هي نسب نجاح الطلاب في توجيهي 2021

الطلاب الناجحون في العلوم الطبيعية: نسبة 85.62٪.

قسم الأدبي: الناجح 65.21٪.

ريادة الأعمال الناجحة وتجارة الأعمال: 71.66٪.

فرع شرعي: ناجح 67.02٪.

نجاح صناعة التكنولوجيا: 87.76٪.

المهن الناجحة: 71.2٪.

وينتظر الإعلان اليوم عن نسب النجاح في توجيهي 2022 والتي يتوقع أن ترتفع حسب الفرز الأول والعينات العشوائية من النتائج.

خطوات استخراج نتائج توجيهي فلسطين tawjihi

يتم الدخول على الرابط الرسمي لاستخراج النتائج عبر موقع التعليم الفلسطيني. يقوم الطالب باختيار الشعبة والمحافظة. يتم تسجيل رقم الجلوس ثم يبدأ البحث.

وجدير بالذكر أن باب التظلمات يفتح بعد الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب، كما يتم تنزيل جدول اختبارات الدور الثاني خلال أيام قليلة.