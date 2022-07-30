بدون حذف بيانات …. إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

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عمر شويل - جدة من أكثر الأمور التي يرغب بها حاملي هواتف الآيفون هو إعادة ضبط المصنع دون حذف البيانات والملفات المتواجدة على الهاتف، وذلك في حالات تهنيج الهاتف أو عدم أداء المهام بشكل صحيح والانتقال بين التطبيقات وبعضها بشكل مرن، مما تظهر الحاجة لإرجاع الهاتف جديد كما كان في السابق دون التعرض لمشكلة فقدان أي بيانات محفوظة على الهاتف، من خلال السطور التالية نتعرف على خطوات طريقة سهلة للحفاظ على البيانات أثناء ضبط مصنع الهاتف لاستعادة مرونة الهاتف والتطبيقات الخاصة به مرة أخرى.

خطوات إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون

قد يتعرض هاتف الآيفون أو أي نوع آخر من الهواتف الجوالة إلى التعليق أو تهيج من قبل التطبيقات المحملة عليه، مما يستدعي الأمر لضرورة تفريغ مساحات كافية داخل الجهاز حتى يقوم بمهامه مرة أخرى على أكمل وجه، أو من خلال إعادة ضبط المصنع الخاص بالهاتف من خلال الخطوات التالية:

قبل البدء في أي خطوة لا بد من عمل نسخة احتياطية لجميع الملفات الخاصة بك في shoppingmode آيفون، والذي يتم من خلال رفع البيانات سحابياً على الخدمة الخاصة بالآي كلاود السحابية، أو تنزيل كافة محتويات الهاتف المرغوب بها على جوجل درايف أو ون درايف أو غيرها من الخدمات السحابية الأخرى. يتم الانتقال إلى إعدادات الجهاز على الهاتف واضغط على الضبط أو أيقونة الترس ثم اضغط على خيار عام. يتم النقر على إعادة تعيين الآيفون ثم إعادة تعيين جميع الإعدادات Reset All Settings iphone. ستتم عملية إعادة ضبط مصنع لهاتف الآيفون دون فقد أي محتويات أو بيانات بالهاتف.

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ضبط المصنع هاتف آيفون

بإمكانك الآن بعد القيام بكافة الخطوات الماضية ضبط أي إعدادات خاصة بلوحة المفاتيح أو الشاشة أو غيرها من أقسام الهاتف لما هو مناسب لمستخدم الجهاز.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الطريقة ملائمة لجميع أنظمة أجهزة آيفون مثل نظام iOS 12 ونظام iOS 14 ونظام 13 وباقي الأنظمة.

إرجاع الأيفون جديد مرة أخرى

بعد فتح جهاز الآيفون يتم الانتقال إلى الإعدادات ثم النقر على عام أو General. يتم الضغط الآن على إعدادات تعيين الآيفون ثم النقر على مسح البيانات أو محوها ( مع ملاحظة أن تلك الطريقة ستقوم بالتخلص من جميع بيانات الهاتف والوسائط وكافة المحتويات). يتم الانتظار تماماً حتى انتهاء عملية استعادة ضبط المصنع بالكامل.

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