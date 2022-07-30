إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد يوم من إعلان مفوض ولاية نيويورك للصحة أن جدرى القرود يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".

وقالت هوكول فى بيان لها "أعلن حالة الطوارئ فى الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشى مرض جدرى القردة"، مضيفة أن إعلان الطوارئ سيؤدى إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.

وأشارت هوكول إلى أن الولاية أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لنفشى الفيروس، وقالت: "أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بفيروس جدرى القرود فى هذا البلد من نصيب ولاية نيويورك، ونحن بحاجة إلى استخدام كل أداة فى ترسانتنا عند الاستجابة".

وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التى تم تحديثها يوم الجمعة.