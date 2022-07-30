رابط فحص نتائج توجيهي 2022 غزة ” الثانوية العامة” وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة فحص نتائج توجيهي 2022 غزة يزداد البحث عنها من طلاب الثانوية العامة في كافة المناطق في فلسطين، حيث كانت وزارة التربية والتعليم الفلسطنية قد أعلنت رسمياً عن عمليات التصحيح الخاصة بأوراق طلبة التوجيهي قد انتهت، وأنه حالياً يتم رصد الدرجات بالنسبة لجميع الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التوجيهي فلسطين وفي الساعات القادمة سوف يتم رسمياً اعتماد نتائج الصف الثالث الثانوي فلسطين الثانوية العامة والاعلان لجميع الطلاب عن نتائج فصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، سواء في الداخل أو الذين امتحنوا خاررجياً.

وكانت نتائج العام الماضي قد جاءت بالنسبة لأوائل الطلاب حيث حصل محمد هشام شويكي علي المركز الاول علي فلسطين في الفرع العلمي في الثانوية وذلك بمعدل 99.7 في المائة والطالبة سلمي الزهار من رفح وهي حصلت علي المركز الاول مكرر وذلك وذلك بمعدل 99.7 في المائة وغيداء ابوضباع من مدينة رفح وهي المركز الاول مكرر بالفرع الادبي وقد استطاعت ان تحصل بمعدل 99.7 في المائة وقد حصل الطالب الاسير عبدالله خليل سرور والذي تم اعتقاله في مركز تحقيق المسكوبية وقد حصل 81 في المائة وذلك نتائج الثانوية العامة وحصلت اماني ابو طقية من رفح وقد حصلت علي ترتيب المركز الاول بالفرع العلمي وذلك بمعدل 99.7 في المائة.

اعلان نتائج توجيهي 2022 غزة

كانت امتحانات توجيهي فلسطين قد بدأت في السابع عشر من شهر يونيو 2022، واستمرى سير العملية الامتحاتية دون أي صعوبات، حتي انتهت الامتحانات في شهر يوليو 2022، دون أى مشاكل تعوقهان وبعد أن انتهت الامتحانات بدأ التصحيح تحت اشراف نخبة من المعلمين في اللجان الامتحانية، و قد كشفت رسمياً لجنة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم في فلسطين أنه قد تم الانتهاء من تصحيح الكراسات الامتحانية لطلاب الثانوية العامة في الضفة الغربية وغزة وقد تم تحديد موعدإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء الثالث من شهر أغسطس 2021 وسوف يكون يلفي تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت فلسطين التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

رابط اعلان نتائج توجيهي فلسطين 2022 وزارة التربية والتعليم

كانت هناك حالة من القلق بين الطلاب وكذلك أهالي الطلاب في غزة وجميع المناطق الفلسطينية ينتظرون اعلان نتيجة الثانوية العامة وقد حددت وزارة التعليم الفلسطينية أنه قد تققرر الكشف عن نتائج توجيهي غزة الكترونياً تسهيلا علي جميع الطلاب حيث سيكون نتيجة التوجيهي عبر رابط ويمكن للطالب القيام بهذه الخطوات للاستعلام عن النتيجة.

بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم الفلسطيني باعتماد نتائج الثانوية العامة يستطيع الطالب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية من خلال رسائل الجوال التي يتم ارسالها برقم جلوس الطالب فيحصل بعدها علي النتيجة بمجرد اعتمادها ويتم عبر شركات المحمول الفلسطينية، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أعلنت رسمياً في بيان لها، أنه من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة فلسطين اليوم السبت بتاريخ 30 من شهر يوليو 2022، في تمام الساعة الثامنة صباحاً من خلال ادخال رقم جلوس الطالب الكترونياً في الموقع الرسمي.