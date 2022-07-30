نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tawjihi mohe ps.. الآن نتائج التوجيهي فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس في غزة والضفة الغربية والقدس في المقال التالي
يستعرض لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام من الفرعين العلمي والأدبي، موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن عن ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي موعد ظهور النتائج حيث من المقرر أن يتم ظهورها اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وذلك عند تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف، وأكد الوزارة على أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة، كما ستعلن في وسائل الإعلام الراديو والتلفزيون، وفي السطور التالية تعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.
نتائج التوجيهي فلسطين 2022
مع إقتراب إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن ظهور نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، يترقب عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي هذه اللحظات، وقد بلغ إجمالي أعداد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية الدورة الأولى نحو 87.000 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الطلاب الذكور 39.000 طالب فيما بلغ عدد الطالبات الإناث 48.000 طالبة، وقد تم توزيعهم على 729 قاعة، وأكدت الوزارة على أن جميع طلاب الثانوية العامة في مدينة غزة وفي محافظات الضفة الغربية والقدس يمكنهم الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 من خلال رابط الموقع الرسمي التابع للوزارة عن طريق كتابة رقم الجلوس واسم الطالب.
نتائج التوجيهي 2022 فلسطين برقم الجلوس
تسائل العديد من طلاب الثانوية العامة من الفرع العلمي والأدبي وريادة الأعمال والثانوية الشرعية والمهنية عن طريقة استخراج نتيجة التوجيهي 2022 فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهورها، حيث سهلت الوزارة أمام جميع الطلاب التعرف على النتيجة والحصول عليها من خلال رابط موقع نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به والمكون من 6 – 8 خانات في الموقع الرسمي التابع للوزارة ثم يستطيع معرفة النتيجة فور الإعلان عنها رسميا، و سنتعرف على خطوات وطريقة الحصول على النتيجة خطوة بخطوة.
رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 بالاسم رقم الجلوس
- الخطوة الأولى، سجل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم http://tawjihi.mohe.ps/.
- الخطوة الثانية، كتابة رقم الجلوس في الخانة المحددة.
- الخطوة الثالثة، النقر على أيقونة بحث.
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