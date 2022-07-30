نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط رسمي” نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين الثانوية العامة حساب معدل توجيهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين فقد قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان لها، أن يتم اليوم السبت اعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، في تمام التاسعة صباحاًن حيث تم الانتهاء من عملية التصحيح لجميع المواد “العلمية / الأدبية / العلوم الانسانية” وكانت قد عملت اللجان المتخصصة في هذا الموضوع بشكل مكثف. ستظهر النتائج اليوم، ومن المنتظر أنه سيتم نشر نتائج عملية التصحيح اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

ينتظر الآن الطلاب الفلسطنيين في كل مكان اعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، فقد أعلن المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، د.محمد عوض، عن انتهاء عمليات التصحيح التي تمت خلال الأيام الماضية في اجراءات احترازية شديدة، وتم التدقيق والمراجعة علي أكمل وجه، وكانت الامتحانت قد بدأت في 17 حزيران / يونيو، وستكون نتائج الثانوية العامة فلسطين متاحة للطلاب خلال الساعات القادمة.

اعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

سيتمكن طلاب الثانوية العامة 2022 من معرفة نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت بعد أن يتم إعلان النتيجة رسمياً، وسيتمكن الجميع من الرجوع إلى كشوف الدرجات الخاصة بهم، حيث سيتم تفعيل الموقع الرسميمن قبل وزارة التربية والتعليم، فورإعلان نتائج التوجيهي في فلسطين 2021 في المؤتمر الصحفي، وموقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سيتم تشغيله في يوم إعلان النتائج، وسوف يُسمح لجميع الطلاب لمعرفة نتائجهم بمجرد توفرها وسيكونون قادرين أيضًا على استخراج معدل توجيهي.

استخراج نتائج الثانوية العامة فلسطين

بعد طول انتظار يهتم طلاب المدارس الثانوية الفلسطينية في كل مكان اليوم السبت 30 يوليو باعلان نتائج التوجيهي 2022 في فلسطينن والذي سيتم رسمياً صباح اليوم، كم جاء علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن استخراج النتائج كالتالي: