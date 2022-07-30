نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر أغسطس عبر رابط sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد معاش الضمان الاجتماعي من أكثر الأنظمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية، ويرجع ذلك إلى السبب الوحيد وراء إصداره وهو تقديم المساعدات المالية للمواطنين داخل المملكة وتخفيف ضغوط المعيشة عليهم، ومع بداية هذا الشهر بدأ المستفيدين في التساؤل عن موعد إيداع وصرف ذلك المعاش، وذلك ما سنحرص على توضيحه من خلال موقعنا من أجل إعلان موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية.

مستجدات موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإجابة على كافة الأسئلة التي طرحها المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة، ولذلك قام بعض المسؤولين بها بالتصريح عن أن موعد صرف الضمان سيكون في بداية كل شهر ميلادي، وبمعنى آخر فقد تم إيداعه ابتداءً من يوم 3 من شهر أغسطس، وذلك بعدما تم توحيد صرف كلا من الضمان الاجتماعي القديم والمطور، كما أشار المسؤولين إلى أنه تم إيداع معاش الضمان لذلك الشهر وإن المقبولين حديثاً يمكنهم الذهاب لصرفه بعد أسبوع واحد فقط من استلامهم رسالة القبول.

خطوات التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1444

إذا قام المتقدمين بامتلاك وتوفير كافة الأوراق والشروط التي تفرضها الوزارة، فسيتحتم عليهم تنفيذ الخطوات الآتية لإكمال عملية التسجيل في الضمان:

أولاً: قم بالتوجه إلى محرك البحث، والبحث عن رابط الضمان الاجتماعي الرسمي، ثم النقر على الضمان الجديد.

ثانياً: وبعد ذلك توجه لشريط تسجيل الدخول، وأدخل كافة البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها، مثل: رقم الهوية الشخصية وتاريخ الميلاد.

ثالثاً: ثم قم باختيار كلمة مرور تناسبك وانقر على زر التأكيد حتى تستلم رسالة على هاتفك تضمن رقم التأكيد.

رابعاً: وبعد النقر على خيار الموافقة على الشروط والأحكام، قم بالضغط على خيار (تسجيل) حتى يتم تسجيلك في الضمان.

خامساً: ثم توجه بعد ذلك فوراً إلى البوابة وقم باختيار الملف الموحد، واكتب أيضاً كافة البيانات المطلوبة، وأخيراً اضغط على (تقديم المعلومات).

سادساً: وفي النهاية قم بالنقر على خيار ملء بيانات المنزل، مع اختيار البرنامج الذي تفضله من القائمة.

ملحوظة: يجب عليك التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها على الموقع.

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين في مختلف مدن المملكة عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيث يرغب الكثير من الأشخاص المستحقين في الحصول على راتب ومعاش مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولذلك حرصنا على توضيح طريقة الاستعلام الإلكتروني عبر المنصة للتعرف على موعد صرف المقطوعة.