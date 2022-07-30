رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء العد التنازلي لفتح رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة في فلسطين، والمقرر أن تظهر خلال الساعات القلية القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بعد الانتهاء في تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة ورصد الدجات، وقد أعلنم مصدر من داخل الوزارة أنه يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 سيتم الإعلان عن أوائل التوجيهي فلسطين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن نسبة النجاح كبيرة ومرضية لجميع الطلاب والطالبات.

نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 87 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الإمتحانات التوجيهية 2022 والتي تنقسم إلى شعبتين العلمي 23271 والأدبي 65173 طالب وطالبة، وقد أنهى الطلاب الامتحانات الشهر الماضي، وانتهت بالفعل عمليات تصحيح أوراق الإجابات، وبدأوا سريعًا في البحث عن كم باقي لنتائج التوجيهي 2022 العد التنازلي؟ وما هو موعد نتائج الثانوية العامة 2022؟ والتي من المتوقع أن تظهر نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة يوم السبت 30/8/2022 على حسب ما صرحت بها الوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

يمكنك الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة عبر موقع الوزارة نتائج الثانوية العامة 2022 البوابة الإلكترونية للنتائج، وقد أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح بكل دقة عالية ليأخذ كل طالب وطالبة حقه في الدرجات، ويمكنك التعرف على نتائج الثانوية العامة بالاسماء من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبرموقع الوزارة نتائج الثانوية العامة 2022.

اختيار الشعبة الخاصة بالطالب (علمي أو أدبي).

إدخال اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس.

اضغط على زر “إظهار النتائج”.

وهنا ستعرض النتيجة الخاصة بالطالب على الفور بالتفصيل

موعد نتائج الثانوية العامة 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر بيان لها يوم الأربعاء الماضي 20 يوليو 2022، أنه سيتم الإعلان عن نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة رسمياً بعد الكشف عن أسماء أوائل الطلاب يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، كما أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد حددت أنه سيكون امتحانات الدور الثاني يوم 8/9/2022، وسيتم على الفور بدء المرحلة الأولى للتنسيق.