العالم اليوم - كأس الدرع: غوارديولا يخشى صلاح وكلوب يريد ثورة غضب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 06:21 صباحاً - تنطلق اليوم السبت مباراة الدرع الخيرية، التي تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ومنافسه ليفربول، معلنة بداية الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

وشدد مدربا الفريقين على أهمية الفوز بهذه الدرع الخيرية، إذ قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في تصريحات قبل المباراة، التي إنه يريد بالتأكيد الفوز على ليفربول، مشيرا إلى أن تحقيق اللقب أفضل من خسارته.

وفي تصريحات أخرى لغوارديولا، نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد اعترف مدرب مانشستر سيتي بأن النجم المصري محمد صلاح "لاعب استثنائي"، مشيرا إلى أنه لاعب يمثل الخطر الأكبر على فريقه في المباراة التي سيستضيفها ملعب كينغ باور، معقل فريق ليستر سيتي، اليوم السبت.

غير أن المدرب الإسباني قال إنه سيحاول الفوز بالمباراة.

يشار إلى أن السيتي كان قد فقد 3 ركائز رئيسية خلال ميركاتو الصيف، هم البرازيلي غابرييل جيسوس والأوكراني أوليكساندر زينتشينكو، والإنجليزي رحيم ستيرليغ، فيما أضاف 3 آخرين، على رأسهم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي كالفين فيليبس.

من ناحيته، طالب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، اللاعبين بثورة غضب بعد موسم اتسم بخيبة أمل كبيرة بخسارته بطولة الدوري أمام السيتيزن بفارق نقطة، وخسارته بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، ومحاول الفوز على السيتي في أول مباراة بينهما هذا الموسم.

وقال المدرب الألماني إن "الغضب مهم لمحاربة العالم الخارجي"، وعبر عن اعتقاده بأن عقلية الحصار يمكن أن تساعد ليفربول في العثور على ميزة إضافية يعتقد أنهم سيحتاجون إليها للإطاحة بمانشستر سيتي هذا الموسم.

وشدد كلوب على أنه لا توجد ضمانات بالفوز باللقب هذا الموسم، مشيرا إلى أن كل الفرق ستحاول إلحاق الهزيمة بليفربول هذا الموسم والحصول ولو على نقطة منه.

وقال إنه برغم كل ما حصل، وعدم وجود الضمانات بالفوز أو النتائج الجيدة فإنه يريد من فريقه "خلق مرونة وروح قتالية. الشعور بالغضب مهم لمحاربة العالم الخارجي في هذه اللحظة بالذات"، مؤكدا على أن بإمكان لاعبيه أن يتحسنوا أكثر خلال الموسم الحالي.

وأكد كلوب أن فريقه ومانشستر سيتي مازالا لم يتعرفان على اللاعبين الجدد في الفريقين، ففريقه لم يتعرف بالضبط على لاعبه الجديد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي استقطبه من بنفيكا البرتغالي بديلا عن السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، فيما السيتي مازال يتعرف على لاعبه النرويجي هالاند.

وقال كلوب "بالنسبة لنا نريد أن نكون الفريق الذي لا يريد أحد اللعب ضده. لكن يجب أن يكون لدينا المزيد من الاتساق وبعد ذلك عندما تكون لدينا الكرة، علينا أن نبتكر طرقا جديدة".