نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم moehe.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 الذي يبحث عنه في هذه اللحظات، آلاف الطلاب، حيث أن الآلاف من الطلاب الفلسطينيين ينتظرون رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 ، والتي من المتوقع أن تصدر في الساعات المقبلة، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد صرحت أن عملية التصحيح قد اكتملت بالفعل، وتمت مراجعة الوثائق، وتؤكد أن ستعلن الوزارة عن أسماء أوائل طلاب التوجيهي من فلسطين اليوم السبت وسوف تكون النتيجة الموافق 30 يوليو 2022 مرضية للجميع.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، سيتم تفعيل رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022، واعلان صباح اليوم السبت أسماء الطلاب الأوائل، وسوف تكون نشر النتائج إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حيث اجتاز 87 ألف طالب امتحانات التوجيه الوطني الفلسطيني 2022 في قسم العلوم 23271 طالبًا في قسم الأدب 65173 طالبًا وقدحددت الوزارة طريقة استخلاص النتائج وسوف يتم تحديدها ونشرها إلكترونياً.

استخراج نتائج توجيهي فلسطين 2022

يتم خلال ساعات قليلة نشر نتائج توجيهات فلسطين 2022، في الوقت المحدد، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم طريقة استخلاص النتائج من الدليل الإرشادي الوطني الفلسطين ، وهو إلكتروني عبر بوابة النتائج، كما تؤكد الوزارة أن عملية التصحيح للاوراق الامتحانية كانت قد تمت بشكل دقيق للغاية ومراجعة شاملة لكل الدرجات، ويمكن لجميع الطلاب أن يقوموا خلال الساعات القادمة بالاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2022، الكترونياً ويتم استخراجها بالطريقة التالية:

يذهب طالب الثانوية العامة في بداية الأمر إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

بعد ذلك المطلوب من الطالب أن يتم تحديدالمرحلة الخاصة بالنتائج والتقسيم الأكاديمي (علمي ، أدبي).

ثم يقوم الطالب بعدها بكتابة البيانات اسم الطالب وكذلك كتابة قم المقعد.

وفي الخطوة التالية أن يتم بالنقر على الأيقونة الخاصة بإظهار النتائج.

ثم في على الفور سوف يتم عرض النتيجة.

من المنتظر اعلان أسماء الاوائل وذلك صباح يوم السبت الثلاثين يوليو 2022, وقد تحدد موعد امتحانات نتائج التوجيهي الدور الثاني في الثامن من شهر أغسطس القادم لعام 2022، حيث سيتم اجراء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي خلال الشهر القادم وسط اجراءات احترازية.