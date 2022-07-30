نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين هنا نتيجة الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عبر موقعها الرسمي على فيس بوك، عن تفعيل موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين الدورة الأولى، اليوم السبت الموافق 30 يوليو وقالت أن السيد وزير التربية والتعليم العالي مروان عوراتي، سيعقد مؤتمر صحفي في التاسعة من صباح اليوم ليعلن كافة تفاصيل النتيجة، من نسبة النجاح العامة في كطل شعبة على حدا وكذالك النسبة العامة للنجاح بصفة عامة، ثم بعد ذالك يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة في كل شعبة، وبعدها تطلق النتيجة عبر الرابط المحدث لوزارة التربية والتعليم العالي حتى يتمكن الطلاب من الدخول وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وأستخرج النتيجة إلكترونياً.

نتيجة التوجيهي 2022 فلسطين

أعلن محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة، أن ألية الإستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين الدورة الأولى كما هو متبع في الأعوام السابقة، سيكون إلكتروني من خلال موقع الوزارة وتسجيل الاسم ورقم الجلوس المكون من 6 أغي 8 أرقم، وكذالك يمكن الإستعلام عن طريق رسائل sms عبر شركتي جوال أو وطنية، وبالنسبة لطلاب الراغبين في الحصول على كشف بالعلامات، يمكنهم الذهاب إلي مقار مدارسهم في اليوم التالي لإعلان النتيجة والحصول عليه.

عداد تنازلي لموعد إعلان النتيجة

نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولى

أعلنت الشرطة في قطاع غزة حالة الاستنفار العام لضبط أي حالة من حالات إطلاق النار المصاحبة لإعلان نتائج الثانوية العامة، ودعت الشرطة عن طريق مدير عام إدارة المباحث العامة العميد نهاد الجعبري، المواطنين الاتصال بالشرطة على رقم 100 أو الاتصال على رقم 109 الخاص بالعمليات المركزية بوزارة الداخلية، للإبلاغ عن أي حالة لإطلاق النار للتعامل معها مباشراً.

موقع نتيجة التوجيهي 2022 فلسطين

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية moe.gov.ps .

. أو الدخول المباشر على موقع نتائج التوجيهي psge.ps .

. النقر على زر نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى.

تسجيل رقم الجلوس المكون من 6 إلي 8 أرقام.

الضغط على زر بحث لتظهر النتيجة في الحال.

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

أعلنت الوزارة أنه تقدم هذا العام لامتحان التوجيهي نحو 87 ألف و 228 طالب وطالبة، من داخل فلسطين وفي الشتات، موزعين على أقسام العلمي/ الأدبي/ ريادة الأعمال/ الفرع الصناعي/ الفندقي/ الاقتصاد المنزلي، وقالت أن الطلاب أدوا الامتحانات في جو أمن وسط ظروف ملائمة، واليوم هو الحصاد لعام من التعب والمذاكرة وتمنت التوفيق لجميع الطلاب.