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عمر شويل - جدة تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية ، طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونيا لكافة #عملاء_نظام_التأمينات ، وذلك عن طريق مبوب الخدمات ضمن حملة #من_مكانك ، والتي ترعي تقديم وتنظيم كافة الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وعملاء هيئة التأمينات الاجتماعية ، ويستطيع ورثة المشترك أو المتقاعد المتوفي تقديم طلب صرف مستحقات المعاش إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة ديوان الهيئة أو مكاتبها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم خطوات تنفيذ خدمة طلب الصرف عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ، كما نتعرف علي شروط استحقاق المعاش للورثة ، كما يمكنكم التعرف علي طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال موقعنا ثقفني.

طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونيا

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة طلب صرف مستحقات أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى عبر موقعها الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول علي الرابط الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية. ثانياً نختار أيقونة الخدمات. ثالثاً نتوجه إلي مبوب خدمات الأفراد. رابعاً نختار أيقونة وريث. خامساً من قائمة الخدمات نضغط علي صرف مستحقات أفراد العائلة. سادساً نقرأ كافة الشروط ونضغط علي التقديم علي الخدمة. سابعاً نقوم بتعبئة النموذج : تعبئة بيانات أفراد العائلة في نموذج طلب صرف المستحقات. أخيراً نوافق علي الإقرار ونضغط إرسال الطلب.

ويمكن التوجه مباشرة إلي صفحة الخدمة من الرابط الخاص بها ، والاستفادة من العديد من الخدمات الاخري مثل طلب صرف مستحقات تقاعدية ، و طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرأة ، و طلب صرف مستحقات افراد العائلة ، واسترداد مستحقات مالية.

شروط استحقاق المعاش للورثة

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات وأليات طلب صرف مستحقات التأمينات كما شرحنها بالفقرة الماضية ، و يستحق المعاش للورثة من أفراد عائلة المشترك أوأفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي بمجموعة من الاشتراطات كالآتي :

في حال وفاة صاحب المعاش أياً كان : متقاعد أو صاحب عجز مهني أو عجز كالي أو عجز جزئي مستديم. عند وفاة مشترك التأمينات بسبب إصابة في العمل أو انتكاسة الإصابة أو مضاعفات ذلك. كذلك في حال مشترك التأمينات وهو علي رأس عمله ، وكان مشترك لمدة لا تقل علي 3 شهور متصلة أو 6 شهور متقطعه. و عند وفاة مشترك التأمينات بعد تركه للعمل وكان مشتركاً لمدة لا تقل علي 120 شهر أو 60 شهر اشترك مضاف لها مدة مكملة للـ 120 شهر. كما يستطيع المشترك الحصول علي بدل مستحقات النقاهة ، وتقديم طلب استرداد المبالغ. والتعرف علي خطوات طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة لصالح أفراد الأسرة أو العائلة المستحقين ، أو أحد أفراد عائلة.

ويلتزم المستفيدين بـ موعد صرف حساب المعاش ، وتقديم طلب الحصول علي صرف الدعم أو طلب الرعاية وهو ما تكفله الوزارة لجميع أفراد المجتمع السعودي.

قوانين الجمع بين الحقوق التأمينية للمستحقين

الجمع بين راتب المعاش والعائدة بما لا يزيد علي 100 بالمائة من أكبر المقدارين. والجمع بين التعويض المقطوع من فرع الأخطار المهنية والتعويض الخاص بفرع المعاشات. جمع الأبناء والبنات مستحقات المعاش أو العائدة عن الأب مع مستحقات المثل عن الأم. الأحفاد للابن يحق لهم جمع المستحقات عن الجد ومع المستحقات عن الأب والأم. الأرملة يحق لها الجمع بين معاشها أو عائدتها عن نفسها مع مستحقها عن المثل لزوجها. العاجز عن الكسب من أفراد العائلة ، يحق له الجمع بين كافة المعاشات والعائدة المستحقة له. الجد والجدة والوالد والوالدة والأخ والأخت ، يحق لهم الحصول علي معاش واحد أو عائدة واحدة أيهم أكبر قيمة بما لا يقل عن 3000 ريال. لأفراد العائلة الجمع بين مستحقات منحة الوفاة عن أكثر من مشترك.

ولا يترتب علي الجمع حدوث وقف صرف لأي دفعة من المستحقات المالية للأفراد بطلب الجمع الالكتروني.

مواد المعاش في التقاعد العسكري

وفق نظام التقاعد العسكري وقوانينه بالمملكة ، يتم احتساب قيمة المعاش والسن وحقوق الورثة كالآتي :

تنظم المواد من السابعة وحتي الثانية عشر كل من : السابعة تحدد سن التقاعد وضوابطه وفق تعليمات الوزارة.

الثامنة تحدد نسبة المعاش المادية بالمقارنة مع راتبه.

التاسعة تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

العاشرة تحدد قيمة المعاش لآخر راتب.

الحادية عشر تقنن سن تقاعد الرتب.

والثانية عشر تحدد صلاحيات العمل بقانون تحديد سن تقاعد الضباط. أما المواد من 20 إلي 22 تحدد حقوق الورثة كالآتي : العشرون وتنص علي قيمة معاش ورثة العسكري.

الحادية والعشرون وتحدد ضوابط توثيق الإصابة والوفاة للعسكريين.

الثانية وعشرون وتنظم تكامل احكام القانون مع ضوابط التقاعد للمصابين.

تصريح العمل بموسم الحج عبر أجير

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة بتمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة:

متاح التقديم لكل من السعوديين والمقيمين من استخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر منصة أجير .

تتيح الوزارة من خلال هذه الخدمة التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة.

ويتم توظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم.

سوق العمل الافتراضي التابع للمنصة يتيح للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة إلكترونية.

كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بالمملكة

اتفقت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية علي أجراء بعض التعديلات علي نظامي التقاعد المدني والعسكري وتم التصديق عليها في جلسة أمس ، وجاءت القرارات كالآتي :

نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية واس ” نص قرار المجلس على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً) “.

اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاعتراض على أهلية الضمان بالخطوات التالية :

أولاً الاستعلام عن أهلية الضمان بالدخول لحساب المستفيد من رابط الموارد البشرية. ثم نختار مبوب الأهلية والاستحقاق. حال ظهرت الحالة : غير مؤهل ، سيعرض النظام أسباب عدم الأستحقاق. بعدها يقوم المستخدم بالضغط علي أيقونة تقديم الاعتراض. أيضاً يتابع بتعبئة بيانات الطلب وإرفاق الوثائق الداعمة لطلب الاعتراض.

ويتيح الضمان المطور تقديم الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور خلال فترة الاستعلامات.