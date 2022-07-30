نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {9} رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022 عبر psge.ps نتائج توجيهي فلسطين tawjihi.mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022، نتائج توجيهي فلسطين الدورة الأولي 2022، موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة الفلسطينية 2022، كلها كلمات بحثيه تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة بصورة كبيرة، بالتزامن مع تداول أخبار كاذبة عن تحديد موعد إعلان النتيجة، وهذا ما أكد عليه مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عواد، بأن ما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن هي أخبار لا تمت للصحة بصله، فما زال العمل مستمر للتصحيح وتحتاج قرابة أسبوع للانتهاء من النتيجة، أي خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، هذا وقد بدأت الامتحانات خلال الفترة من 7 يونيو حتي 4 يوليو الجاري، وتمت الإشادة بالترتيبات والإجراءات التي تمت خلال الامتحانات من جانب الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، لذا نستعرض معكم الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة وتفاصيل حول الموضوع.

ساعات قليلة ويتم الإفصاح عن أحد أهم النتائج في فلسطين، نتائج توجيهي فلسطين 2022.

فقد أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن أن النتائج ستكون متاحة إلكترونياً.

في تمام الساعة 9,00 صباحاً بتوقيت القدس، والمؤشرات الأولية تؤكد على ارتفاع نسبة النجاح والنتيجة مبشرة.

ونحن متواجدون معكم نتابع أول بأول حتي صدور النتائج ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 قطاع غزة

الدخول على الموقع الإلكتروني “mohe.ps“.

أو الدخول المباشر على “tawjihi.mohe.ps“.

ثم إدخال رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 أرقام.

الضغط على بحث.

رابط نتائج الثانوية الفلسطينية جميع المحافظات

الدخول على الموقع الإلكتروني “psge.ps“.

إدخال رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 أرقام.

الضغط على بحث.

تظهر النتيجة في التاسعة صباح السبت 30/7/2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على جاهزية الروابط المخصصة للاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين.

حيث خصصت رابط لجميع المحافظات، بالإضافة لرابط إلكتروني لسكان غزة تسهيلاً عليهم في الحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الأولي 2022

ينتظر نحو 80 ألف طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات نهاية العام للدورة الأولي 2022، لشهادة التوجيهي الفلسطينية نتائجهم.

حيث أدي طلاب كلاً من القسم العلمي والقسم الأدبي وكذالك الشرعي والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي.

وسط ترتيبات وإجراءات من وزارة التربية لتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير وسائل الراحة ومنع الغش خلال الامتحانات.

وعملت الوزارة على متابعة عمليات التصحيح أول بأول عقب الانتهاء من كل مادة امتحانية، حتي يتم الإعلان عن نتائج توجيهي فلسطين في أقرب وقت، هذا وأكد عواد على أنه لن يتم إعلان النتائج قبل الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2022، وسيتم إعلان الموعد رسمياً من خلال موقع الوزارة منعاً للتكهنات.

موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

جهزت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موقعها الإلكتروني، لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب للإدارات التعليمية، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع إعلان نتائج الشهادات إلكترونياً برقم الجلوس، ويأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على مواكبة التطور الحاصل بالدول المجاورة والتحول الرقمي لتقديم مختلف الخدمات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية رسمياً عن موعد صدور نتائج الثانوية العامة 2022.

وذلك بأن يتم إعلانها يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت فلسطين.

على أن يتم الإطلاع على النتائج من خلال موقع الوزارة الإلكتروني برقم الجلوس، ويقوم وزير التربية والتعليم بإعلان أسماء الأوائل ونسبة النجاح وتفاصيل النتيجة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة.

نتابع معكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي فلسطين 2022، أخبار نتائج توجيهي فلسطين 2022 الدور الأول.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على عدم القلق من النتائج ولا داعي للحزن مهما كانت النتيجة.

فمع دقات الساعة التاسعة صباح السبت الموافق 30 تموز الجاري، سيتم إتاحة النتائج لجميع الطلبة برقم الجلوس.

وقد أوضحنا خلال السطور السابقة الروابط الرسمية للاستعلام عن النتيجة.